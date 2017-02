Sanitetsforeningen med sitt første fastelavnssalg

Dette var det aller første fastelavnssalget for oss, men siden sanitetsforeninger før oss har lagt et godt grunnlag, gikk salget strykende. Vi var også så heldige å få ta over alle fastelavnsrisene som Øvre Surnadal Sanitetsforening hadde igjen etter deres salg på fredag. Dette var fenomenalt gjort av de, og vi må nok innrømme at de berget oss med tanke på vårt utvalg som gikk unna allerede på fredag ettermiddag.

Sist tirsdag hadde vi også vårt første ordinære årsmøte der nytt styre ble valgt.

Nytt styre ble derfor valgt i sin helhet siden 2017 blir første ordinære år for foreningen som ble stiftet på mai i fjor:

Leder Mette Helen Mikkelsen, valgt for 2 år

Nestleder Siri Grete Vullum, valgt for 1 år

Styremedlem Ann Helen Gjerdevik, valgt s for 2 år

Styremedlem Astrid Roaldset, valgt for 1 år

Styremedlem Britt May Hollås, valgt for 2 år

Varamedlem Elinor Bolme, valgt for 1 år

Varamedlem Ragnhild Hausberg, valgt for 1 år

Så langt i 2017 har vi ca 50 betalende medlemmer. Deriblant Amfi Drift AS og Surnadal Sparebank som har tegnet bedriftsmedlemskap. Utfordringen videre er å få enda flere medlemmer. Og ikke minst finne gode, interessante og engasjerende arbeidsområder som gjør at enda flere vil bli aktive medlemmer, sier nyvalgt leder Mette Helen Mikkelsen. Vi mottar innspill med stor takk! Og er det flere bedrifter som vil tegne et medlemskap til 1500 kroner er det bare å ta kontakt med meg, avslutter Mette Helen.

Som et lite motvektstunt til juletrediskusjonane på Skei har vi frimodig satt fra oss det store fastelavnsriset til et av treene ved Kiwi/Kulturhuset. En liten fargeklatt som kan lyse opp i noen uker før det blir fjernet.

