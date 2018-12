Sang og spilte jula inn i Ranes kyrkje

Surnadal hornmusikk med dirigent Einar Sødergren i spissen fikk æren av å åpne adventskonserten, og de satte virkelig standarden med fremføring av Moldau av Bedrich Smetana. En mektig opplevelse, og kveldens beste innslag.

Surnadal Skolekorps spilte tre melodier, og leverte en solid fremføring. Særlig imponerte de under "En stjerne skinner i natt", hvor samspillet satt som et skudd.

Tre kor deltok på søndagens konsert; Tordenskjold songlag, Tormod og damekoret Credo. Alle korene fremførte tre sanger hver, og først ut var sangkoret Tormod. Blandakoret består av rutinerte korister, som alltid leverer. Det gjorde de også i Ranes kyrkje søndag, og aller best under "The Christmas Song". Elin Persson er dirigent for både Tormod og Tordenskjold songlag, og da vet vi at de er i de beste hender. Tordenskjold songlag fremførte tre sanger, og var aller best under "Glade jul". Den kjente og kjære julesangen har vi hørt koret synge mange ganger tidligere, og er noe de mestrer veldig godt.



Fiolinist Kirsten Næss, fløytist Tove E. Strand og organist Oddveig Helset Halle stod for konsertens vakreste innslag da de fremførte "Juleverset fra Stangvik". Musikalitet av høy klasse!



Diakon Aud Brynhild Indset holdt andakt, hvor hun las en tekst av Karsten Isachsen.

Adventskonserten ble avsluttet med at alle korene fremførte "Solbarn, jordbarn", før alle reiste seg å sang "Deilig er jorden". I underkant av 150 fremmøtte tyder på at dette er en tradisjon mange setter pris på.