Sang og sosial sammenkomst på eldresenteret

Besøkstjenesten har to ulike grupper som holder til på sykehjemmet, som begge har møte en gang i måneden. Sanggruppa går rundt og synger for de som er på sykehjemmet, mens den andre gruppa arrangerer kaffeservering og prat i stua på omsorgsavdelingen.

Ca. 40 personer hadde møtt opp i dagens selskap. Det er innenfor normalen, forteller leder i besøkstjenesten Tove Flåtten. Hun forteller også at antall deltakere har minsket litt over de siste årene.

– Det merkes at det er flere og flere som bor hjemme, sier hun, og skyter inn at det er positivt, men også at hun tror flere kan bli ensomme på sine eldre dager når de bor hjemme.



Det sosiale er det viktigste med arrangementet, så det var satt av tid til mye prat.

Arrangementet består av både kaffeservering med kaker og en god del sang. Det er mange som er ivrige sangere og gjerne blir med. Det store hovedfokuset med arrangementet er å skape sosialt samvær, som både gagner besøkstjenesten og de eldre. Derfor settes en stor del av arrangementet av til prat.



Barnekoret i ledelse av Johanne Bjørkhaug.



Før kaffen hadde Røde kors også fått med seg Rindal Barnekor med leder Johanne Bjørkhaug, som også spilte piano. Barnekoret sang for det meste sanger om dyr og natur, og hadde også fått litt koreografi som hører med noen av sangene.

Noen av sangene Barnekoret sang var, "Min båt er for liten", "Hvem har skapt alle blomstene", "Måne og sol", og "Vi tenner lys i globen vår" - sistnevnte med bevegelser fra tegnspråk.

Barnekoret startet opp i høst og de har sunget sammen i litt under ett år. Da koret var ferdig tirsdag dro de videre til sin egen avslutning, der is-spising stod sentralt på agendaen.

Tove Flåtten understreket hvor takknemlige besøkstjenesten var for at barnekoret ville fremføre noen sanger for dem, og som takk for deltakelsen fikk de alle hver sin lille potteplante.



Tove Flåtten sammen med forsanger Kjellaug Foseide.



Etter barnekorets opptreden ble kaffen servert, og deretter var det tid for allsang, med Kjellaug Foseide som forsanger. Det var de som var til stede som fikk velge hva som skulle synges, og sangene som ble sunget var i stor grad inspirert av våren.

Etter et par ønskesanger ble kvelden avsluttet med en sang der budskapet var at alle er verdifulle, uansett livssituasjon. Her var det sanggruppen hos besøkstjenesten som var forsangere.

De deltakende virket meget glade og fornøyde med kveldens arrangement, og barnekoret imponerte stort. Dermed ble det en vellykket ettermiddag på Eldresenteret i Rindal.



​Avslutning med sanggruppen som forsangere.