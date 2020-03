Sammen blir vi sterkere

Etter iherdig å ha forsøkt å få opp engasjementet hos sanitetsmedlemmene i Øvre Surnadal sanitetsforening så ikke styret og årsmøtet annen utvei enn å søke om å få slå seg sammen med Surnadal sanitetsforening. Dette måtte også godkjennes av årsmøtet i Surnadal sanitetsforening, som naturlig vis gikk samstemte inn for å få overført både medlemmer og nytt nedslagsfelt for sin forening.

– Dette tror vi blir kjempebra, sier et samstemt styre hvor det nå sitter medlemmer fra begge foreningene.

– Jobben med en sammenslåing er litt byråkratisk, men vi er godt i gang i kulissene kan leder i Surnadal sanitetsforening Britt May Hollås fortelle. Våre medlemmer vil ikke merke noe, annet enn at de som før var registrerte medlemmer i Øvre Surnadal nå blir registrert i det som blir hetende Surnadal sanitetsforening.

På det aller første styremøtet i «nyforeningen» før koronaviruset satte en stopper for all møtevirksomhet ble det startet planlegging av flere aktiviteter i øvre del av kommunen. Vi kommer til å videreføre den populære skolelunsjen, og så er et åpent møte med forebyggingsrådgiver Marit Solheim Meisingset kommet på papiret. Temaet er psykisk helse i livets mange faser. Et viktig tema vi håper skal kunne engasjere i flere aldersgrupper.

– Men nå er det korona som står på dagsorden, med null felles aktivitet i foreningens regi. Kun omsorgsberedskapsgruppen er aktiv, og der fikk vi i dag vårt aller første handleoppdrag gjennom Frivilligsentralen, forteller Britt May.

– Vi handler for den som har behov og leverer ved døra. Vi har også avtale med kommune og apotek for å kunne ta ut resepter for de som måtte ha behov for det, fortsetter hun.

Er det noen som vil være med oss i dette arbeidet ta bare kontakt med Britt May Hollås tlf 91 68 57 46, eller send oss en melding på vår Facebookside Surnadal sanitetsforening.

Er det noen som ikke kan eller vil ut men som behøver hjelp til noe så ta kontakt med oss eller Surnadal Frivilligsentral så videreformidler de til oss.

Bildet: Fra den tiden vi kunne møtes; Bak fra venstre: Mette Helen Mikkelsen, Elisabeth Mo, Britt May Hollås, Helga Krangnes og Jorunn Rindal. Foran f.v. Margit Fugelsøy og Brit Moen.