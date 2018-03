Samlagsstevne på Angråmyra

Bildet over: Karen Snekvik og Marius Mikkelsen vant lagskyting for rekrutt og eldre rekrutt. Ola Krogstad var premieutdeler.

Leder i Surnadal skytterlag, Mons Otnes forteller at det er god stemning selv om været er dårlig, og at det er veldig gøy at så mange deltar.

Da Trollheimsporten var innom var det finaler for ungdom og eldre i den ene skytterbua og finaler for seniorer i den andre. Dagen ble avsluttet med premieutdelig og det var flotte premier til de beste.

Resultatliste fra stevnet finner du her.



V 65 gjør seg klar til skyting.



Ivar Waag og Bjørn Walør Heggem administrerer godt og har full kontroll i skytterbua.



V 73 skyter finale.



Veteraner i ivrig samtale om hvordan skytinga har gått.



Eldre rekrutt og rekrutt skyter finale.



Inspeksjon etter skyting.



Finale for junior.



En blid og fornøyd Marius Mikkelsen mottar premie for beste rekrutt.



Erling Waag er glad vinner av eldre rekrutt.



Tor Fredrik Mikkelsen, Eldre junior 18 år.



Sigbjørn Hausberg vant klasse 4.



F.v: John Nordvik , Sigbjørn Hausberg, og Ingar Waag ble hhv. nr. 2, 3 og 1 i klasse 3-5. Her sammen med Ola Krogstad.