Samarbeider med NTNU

Dette er et samarbeid vi er veldig stolte av, og et solid bevis på at gutta i verkstedet leverer kvalitetsarbeid. Vi kan dessverre ikke gi alt for mye informasjon om bilen, da Revolve vil presentere den selv. Legger ved noen bilder av ferdig grunnet monocoque, klar for lakk. Siden vi er relativt beskjedne av oss, tvang vi Simen fra Revolve til å posere sammen med bilen.



Skroget på bilen, klar til lakkering og NTNU-student, Simen Ekornåsvåg.



Ferdig grunnet skrog og klar for lakkering.

Bildene er hentet fra Facebooksiden til Midt-Norge Autolakk .