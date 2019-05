Samarbeider med Løkken pensjonistforening

Løkken pensjonistforening inviterte til samarbeid

I tillegg ble det oppfordret til demonstrasjon pga trygdeoppgjøret

Kursvirksomhet

Datakurs

Løkken ville komme i gang med datakurs fra høsten. Rindal har sammen med Frivilligsentralen hatt datakurs gående over lang tid. Vi er så heldige at Ole Trygve Foseide stiller opp hver mandag og er lærer og veileder. I vår digitale tidsalder er det viktig at vi eldre lærer oss til å bruke data. Mange av oss har lært det gjennom yrkeslivet, men fremdeles er det mange eldre som ikke kan bruke PC eller nettbrett.

Kurs om vold mot eldre

Her har Pensjonistforbundet Trøndelag på fylkesnivå inngått et samarbeid med Karin Hovde i KUN. Det betyr at alle lokallag og foreninger i Trøndelag får tilbud om gratis kursholder. Løkken, Meldal og Rindal pensjonistforeninger/lag vil samarbeide om et slikt kurs til høsten.

Underregulering av pensjon

Fire år på rad har pensjonistene i Norge tapt kjøpekraft og fått mindre å rutte med. I år endte oppgjøret med NULL. Nå er det nok! Det blir demonstrasjon foran Stortinget på Eidsvolls plass den 6. juni kl. 12.00. Det blir appeller, kulturinnslag og fellesskap.

Det er satt opp gratis buss fra Steinkjer og Trondheim. Avgang fra Trondheim kl. 4.00. Da er den på Berkåk ca. 5.00. Påmeldingsfrist 26. mai. Meld deg på til Liv Thun tlf.: 900 68 530 eller til undertegnede, Helene M. Nergård, tlf.: 916 95 444.

Møtet på Løkken holdt fram med allsang akkompagnert av Gunnar Bonsaksen. Til slutt var det servering og utlodning.

Takk til Løkken pensjonistforening for dette flotte initiativet. Vi ser fram til positivt samarbeid.

Takk til Mildrid Nesheim, leder i Løkken pensjonistforening, fra Helene M. Nergård, leder i Rindal pensjonistlag.

Ingressbilde: Trivelig passiar rundt bordene