Salvesen & Thams Entreprenør oppretter Nordbohus Orkladal AS

Nordbohus Orkladal er et nytt selskap heleid av Salvesen & Thams Entreprenør som opprettes for å øke fokuset på boligutvikling i regionen. Selskapet, som vil være meget salgs- og markedsorientert, vil ha et tett samarbeid med Vibo Entreprenør og Nordbohuskjeden sentralt. Nordbohus Orkladal vil med dette videreføre boligsatsningen til Vibo Entreprenør.

Det nyopprettede selskapet vil ha hovedkontor på Orkanger, og fortsette sin satsning mot boligmarkedet på Nordmøre fra VIBO sine lokaler i på Syltbakkan i Surnadal og Stokkøyan i Rindal.

Salvesen & Thams, som også eier Vibo Entreprenør, forsterker satsingen inn mot boligmarkedet basert på den kvalitet og leveringsdyktighet som Vibo og Nordbohus allerede står for. Gjennom å bli mer synlig samt utvikle nye attraktive tilbud, ser Salvesen & Thams et større potensial på boligsiden enn det som tas ut i dag. Det er også verdt å merke seg at Vibo/Nordbohus Orkladal nå er den største aksjonæren i Nordbohuskjeden nasjonalt.

Nordbohus Orkladal vil etablere et eget salgskontor sentralt på Orkanger for å komme nærmere kundene.

- Vi har stor tro på at dette vil styrke tilbudet til kunder som ønsker seg inn i småhusbebyggelse i regionen. Det forplikter å representere Nordbohus med høyt fokus på kvalitet og leveringsdyktighet, sier markedsjef Pål Sande i Nordbohus.



- Salvesen & Thams vil nå kunne tilby et helhetlig tilbud av tomter, eneboliger og leiligheter for alle kundegrupper i vårt definerte nedslagsfelt, sier daglig leder Geir Arne Rao.

VIBO Entreprenør er medlem av Trollheimsporten