Salmar i sommarkvelden

Kantor Johanne Bjørkhaug opna kvelden med Toccata over «Nu la oss takke Gud», eit stykke ho framførte med alle lemmer, og dei fleste tangentane på orgelet. Dette stykket bruka ho også under den første gudstenesta ho hadde i Rindal.

I velkomsthelsinga understreka Bjørkhaug at denne kvelden skulle det syngast salmar:

- Oss ska søng, sa ho. - Det instrumentet har vi alle, og det har vi med oss. Song styrker immunforsvaret, og å synge saman er godt for hjertet, vi får samme hjerterytme, la ho til.



Desse orda tok publikum til seg, og vi fekk fyldig, god salmesong, akkompagnert av Bjørkhaug på orgel, Hilde Staveli Solli på fløyte og Knut Arne Pedersen på flygelhorn. Ekstra fint vart det når fløyta slo til med overstemme!

Vi merka oss også mange fine forspel til salmane.



Under titelen "Min salme" presenterte sokneprest Lene Gåsvatn salmen «Jesus det eneste, helligste reneste».

Den salmen song ho for barna sine om kvelden, og den salmen minte ho om ei over 90 år gammal kvinne frå Finnmark.



Knut Arne Pedersen framførte ein folketone frå Sunnmøre og Frode Alnæs sin "Vitae Lux" på flygelhorn, akkompagnert av Bjørkhaug.



Hilde Staveli Solli gav oss vårstemning med den svenske melodien "Lys Vårmorgen", og i lag med Bjørkhaug på piano, fekk vi høre "Aria fra Suite Antique".



Johanne Bjørkhaug song salmen "Nå er hver dag og time fylt av sommer" av Svein Ellingsen og Egil Hovland, akkompagnert av kantor Bjørn Vevang på piano.



Kantor Bjørn Vevang avslutta konserten med sin eigen improvisasjon, og til hausten tek han over stillinga som kantor i Rindal.



Ledar i soknerådet, Leif Ove Grytbakk takka kantor Johanne Bjørkhaug for tenesta i Rindal og gav henne ei gåve frå soknerådet. Til hausten er ho kantor i Meldal.

Før alle fekk kaffe og kroneis (korona-is), fekk alle musikarane fyldig applaus som takk for den fine kveldsstunda.