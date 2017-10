Salgsdag i Lomunda grendahus

Grendahuset ønsker velkommen til salgsdag!



Lørdag 21. oktober blir det salg av brukte barneklær og brukt barneutstyr.

Salget starter kl 11.00 og varer til ca14.30

Her kan det nok gjøres mange gode funn og kupp.

Kanskje finner du årets vinterklær til barna her?

Det blir også salg av kaffe og noe å bite i for både store og små.

Det er fortsatt mulighet for å melde seg på for å selge. 50 kroner pr stand.

Mulighet for å stille ut klær fra klokken 10.00. Eneste krav er at det som selges er rent og helt.



Påmelding til Bente Beate 48122358