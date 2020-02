Vi søker en salgs- og ordrekonsulent som skal inngå i selskapets markedsavdeling, herunder kundeservice. Stillingens viktigste oppgave er knyttet til ordrebehandling og å sørge for at vi håndterer disse med høg grad av kvalitet, til rett tid og gir en god kundeopplevelse. Arbeidssted vil være Surnadal.



Ordrekontoret i Pipelife Norge AS har en sentral funksjon som bindeledd mellom produksjon og marked. Sammen med øvrig organisasjon jobber vi mot et mål om høy servicegrad mot våre kunder, og da kreves det god kommunikasjon med produksjon og salgsapparat, samt strukturert oppfølging av kunder. Arbeidshverdagen følger åpningstidene på ordreavdeling, og hverdagen er hektisk og spennende. Teamet på ordreavdelingen er en engasjert og trivelig gjeng som samarbeider godt.



Ansvar og rolle:

Hovedansvarsområde er ordrebehandling

Mottak, registrering og oppfølging av kundeordre

Teknisk støtte til kunder og til salgsapparatet

Egen kundeportefølje på ordre- og logistikkområdet

Øvrige oppgaver som kan være aktuelle er interne statistikk- og rapporteringsoppgaver, samt vedlikehold av ulike grunndata



Kvalifikasjoner og erfaring:

Du jobber strukturert, og er nøyaktig og løsningsorientert.

Komfortabel med høyt arbeidstempo

Fordel med erfaring med bruk av ERP system, samt bruk av Excel. Pipelife Norge bruker SAP som ERP system

Det er også en fordel med kjennskap til logistikkprosesser og vareflyt i større bedrift

God forretningsforståelse og gode samarbeidsevner.

Utdanning innen handel og kontor, økonomi eller logistikk kan være en fordel, men er ikke et must.



Søknadsfrist 24.02.2020



Les mer på Pipelife Norge sine nettsider.