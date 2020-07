Vil du være med å fremme framtidens infrastruktur?

Pipelife er blant Norges største fagmiljø for rørteknologi. Vi produserer plastrør for alle typer utbyggere, og hjelper offentlig og privat sektor å utvikle og vedlikeholde kritisk infrastruktur

for vann, strøm og informasjon. Vi er opptatt av å levere løsninger som varer og som svarer til økte krav grunnet klimaendringer og fra informasjonssamfunnet. Framtidas Norge må bygges på en robust og bærekraftig måte – både miljømessig og økonomisk.

Vi søker nå en salgs- og markedsdirektør for å være med å lede denne utviklingen.



Salgs- og markedsdirektør i Pipelife Norge har ansvaret for all salgs- og markedsaktivitet i det norske markedet. Stillingen har en avgjørende rolle i forhold til å utarbeide og implementere vår strategi for markedsutvikling og vekst, inkludert introduksjon til nye markedssegment og -områder.

Som salgs- og markedsdirektør har du det faglige og administrative ansvaret for vår markedsorganisasjon som i dag består av 36 engasjerte medarbeidere innen fagene VMT (vann og miljøteknikk), VVS og Kabel/Elektro, i tillegg til Kundeservice, Markedsføring og Produktinformasjon. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og er en del av ledergruppen.



Vi søker en leder med solid salgs- og markedserfaring gjerne fra bygg og anlegg eller industrisektoren, som har god teknisk forståelse for våre produkter og løsninger. Du har en strategisk forståelse for hvordan markeder og verdikjeder fungerer, er en god relasjonsbygger og mestrer å finne løsninger i krevende forhandlinger. Som leder er du en som setter retning, er god på kommunikasjon og endringsledelse, og evner å få frem det beste i folk gjennom oppfølging og støtte.

Vi tilbyr en sentral rolle i et veletablert industrikonsern og en bransje i vekst. Selskapet har planer om betydelig verdiskaping og vekst i Norge, samtidig som stillingen også byr på internasjonale karrieremuligheter i Pipelife og i Wienerberger-konsernet. Pipelife satser helhetlig på å videreutvikle bærekraften vår med tanke på miljø, økt digitalisering og bidrag til samfunnet for øvrig.



Arbeidssted for stillingen er Surnadal, Oslo eller Trondheim.

En del reisevirksomhet må påregnes.



For nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale, ta kontakt med Visindi ved Frode Hepsø Johansson, tlf. 992 21 300. Ta gjerne også kontakt med Pipelife Norge AS ved Administrerende direktør Sigmund Aandstad, tlf. 970 09 441. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Pipelife i prosessens innledende del.

Søknad/CV sendes/lastes opp snarest via www.visindi.no.

Søknadsfrist snarest.

Les mer på finn.no