Thon Hotel Surnadal er et kurs -og konferansehotell som ligger i sentrum av Surnadal på Nordmøre. Med Trollheimen på den ene siden, og Fjordruta på den andre, er dette midtpunktet for sporty aktiviteter i Midt-Norge. Konferanse eller fritid, her får du lokale kultur- og matopplevelser i moderne omgivelser.

sal

Vi søker:

SALG- OG MARKEDSFØRINGSANSVARLIG



Ansvarsområder

Salg, booking og markedsføring

Utvikle hotellets markedsføring og profilering

Følge opp salgsstrategier og utvikle nye

Planlegge og utføre media strategi samt utarbeidelse av salgsmateriell

Kundekontakt og behandling av forespørsler på telefon, e-post, og ansikt til ansikt

Oppfølging av bookinger og kunder

Være en del av ledergruppen

Kvalifikasjoner

Du er fleksibel, selvstendig og tar ansvar

Du har erfaring fra salg og markedsføring

Du er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsferdigheter

Du er nysgjerrig og kreativ

Du er flink til å skape nye relasjoner og er en selvgående teamspiller

Du er strukturert og nøyaktig

Du har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet

Du har evne til å bruke nettbasert salgsverktøy og sosiale medier

Du behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Du har førerkort klasse B

Vi kan tilby

Et positivt arbeidsmiljø og trivelige kolleger

En spennende og utfordrende stilling i en bedrift i utvikling

Varierende arbeid med store utviklingsmuligheter og krevende utfordringer

Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 20. september

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Øyunn Aune 90 85 76 64

Søknad med CV sendes til oyunn.aune@olavthon.no