Sagene Amfi er åpent for alle

Bildet over: Sagene Puck lagbilde. Bak f.v.: Leif Trygve Helgetun, Nils Erik Telstad, Odd Inge Kvernberg, Oddbjørn Aune, Tore Løset. Foran f.v.: Jan R. Nergård, Magnar Løset, Mali Løset, Eirik Tørset.

Tekst og foto: Eli Solvik.

Leder i Sagene Puck, Eirik Tørset, oppfordrer alle til å komme på Sagene Amfi ved Bakken Helse, nå som snøen har lagt seg på tjønnene rundt omkring i bygda. Mange tror at isen kun er for ishockeyspill, men banen er åpen for alle. Hockeylaget trener tirsdag og torsdag klokken 18-20, og lørdag klokken 13-15, men også da er det mulig å bruke banen i pausene.

Sagene Puck ønsker så mye aktivitet som mulig på isen, med puck og/eller piruett. De oppfordrer alle til å bruke hjelm på isen.

Også denne vinteren skal det arrangeres Rindal Winter Classic, en turnering med lag fra Møre og Trøndelag.

Sett av lørdag 25. januar, da blir det en skikkelig vinterfest, på og rundt skøytebanen.

Trollheimsporten sin reportasje fra Rindal Winter Classic 2019: https://www.trollheimsporten.no/rindal-winter-classic-er-i-gong.6187026-137312.html



Magnar Løset har kontroll på pucken i forsvar.



Leif Trygve Helgetun.



Eirik Tørset får pucken i mål.



Tore Løset sikter på mål.



Nils Erik Telstad lader til skudd på mål.



Nils Erik Telstad og Leif Trygve Helgetun i duell.



Martine og Sofie Hjelmeland Røkke brukte lørdagen på Sagene Amfi, mens mamma som jobber for Rindal Sparebank sin avdeling på Ranheim, var på besøk hos en kollega i Rindal.



Sagene Amfi har ikke "bikkja i bakken", men en nysjerrig nabopus.



Sagene Puck sliter litt med rekruttering, men kanskje denne gutten kan læres opp av tante Mali.