Ryddet stranda - under vann

Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen rundt omkring i landet. Dugnaden ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad.

Dykkerklubben i Surnadal IL tok tidligere i vår initiativ til å rydde i elva Surna, og i forbindelse med Strandryddedagen 5. mai var dykkerklubben på plass på Kalkstranda for å se hvordan det stod til under vann på bygdas mest populære badestrand. Heldigvis gjorde ikke dykkerne urovekkende funn.

- Dette var slettes ikke verst. Vi fant to store rør, noen flasker, slanger, litt plast og annet søppel. Men det kunne vært så mye verre. Dette tyder på at surnadalingene er flinke til å rydde etter seg på Kalkstranda. Vi så mye liv under vann, og det er et godt tegn, sier Linda Margareth Øye i dykkerklubben.

Dykkerklubben i Surnadal stilte med fem dykkere, og to med våtdrakt og snorkel. I tillegg bidro flere med å plukke søppel på land. Etter ryddeaksjonen samlet klubbens medlemmer seg til grilling på stranda.



Erik Halle (t.v), Iselin Øye Vullum, Marianne Sogge og Linda Margareth Øye gjør en innsats for miljøet



100 tonn marint avfall i fjor

Norges Dykkeforbund ønsker å bidra til å gjenskape liv i havet og til et renere miljø på attraktive bade- og dykkesteder, og i samarbeid med hovedsponsor DNB har dykkere over hele landet bidratt på den livsviktige dugnaden. I løpet av 2017 gjennomførte 50 dykerklubber over 100 ryddeaksjoner og fjernet 100 tonn marint avfall fra havets bunn.

- Medlemmene våre var positive til aksjonen fra første stund. Dette er første gang vi deltar på Strandryddedagen, men definitivt ikke den siste. Vi har også planer om å rydde under vann på den andre stranden her på Kalkstranda, og i vannet ved Røtet. Jeg har en mistanke om at det muligens kan være mer å finne der, sier Øye.

Dykkerklubben i Surnadal IL skal arrangere nytt kurs for nybegynnere i starten av juni.

- Vi har to ledige plasser, så det er bare å ta kontakt om du ønsker å være med, sier Erik Halle.



Dykkerne dro på land to store plastrør og en del annet skrot. På bildet: Erik Halle (t.v), Linda Margareth Øye, Ann Torild van Tienen, Ruben van Tienen, Eva Marie Øye, Torstein Halle, Lena Sande Andorsen, Terje Andersen og Thomas Jørgensen. Foran: Marianne Sogge og Iselin Øye Vullum.