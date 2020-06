Rutetogene på Thamshavnbanen starter fra helga

På Løkken Verk kan du besøke Gammelgruva og Informasjonssenteret og spise godt på Bergmannskroa og besøke butikker. På Orkanger kan du besøke Orklandsbadet, Thamspaviljongen og Bårdshaug Herregård eller dra på lørdagshandel.



Badetog

Selv om sommeren har vært fin til nå, kan det hende at vannet er varmere i Orklandsbadet enn ute etter hvert. Du kan reise fra Løkken Verk eller stå på toget nedover og ta turen til Orklandsbadet på formiddagen lørdag og søndag.

Du kan og ta turen innom Thamspaviljongen eller Bårdshaug Herregård eller dra på shopping og kafé i byen før toget går hjem på ettermiddagen.



Spennende opplevelser på Løkken Verk

Tar du turen opp fra Bårdshaug til Løkken Verk kan du besøke Gammelgruva med både vanlige omvisninger eller vandreteater, besøke utstillingene ved Informasjonssenteret eller spise på Bergmannskroa før toget går ned igjen på ettermiddagen.



Utvidet togtilbud

I tillegg til togene lørdag og søndag har Orkla Industrimuseum utvidet tilbudet med tog tirsdag og torsdag i høysesongen. Med mange avbestilte grupper var det mulighet til å kjøre flere rutetog i sommer. Tirsdag går det et tog mellom Løkken og Svorkmo. Torsdag går det tog ned til Bårdshaug, hvor det går et lokaltog mellom Bårdshaug og Fannrem før toget kjører tilbake til Løkken.



Kjøp billetter på nett

På grunn av begrensninger i antall på tog i sommer, ønsker vi at flest mulig kjøper billett på forhånd via våre nettsider. På nettsidene kan du også kjøpe billetter til de andre tilbudene ved Orkla Industrimuseum.

Du kan benytte MiST Sommerkort ved Orkla Industrimuseum, men du bør også reservere plass på tog for å sikre deg plass, selv om du har sommerkortet. Sommerkortet gjelder for to voksne og barn og kan benyttet i alle MiST-museum fram til 20. august.

Orkla Industrimuseum er medlem av Trollheimsporten.