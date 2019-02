Russen er "på rætt plass te rætt ti"

Av et russekull på ca. 60 elever er over 50 med på scenen i revyen. I tillegg er det noen få som er med som scenearbeidere, så nesten hele kullet er engasjert.

Instruktør Kristian Nerland synes at hele gjengen er lettlært, og alt går veldig greit under øvingene. Mange av dem har erfaring fra scenen fra tidligere. Han lover at vi kan glede oss til denne revyen.



Revysjef Mali Dale stiller som "stand-in" i denne sketsjen sammen med Ane Mogstad, Lars Kvande, Ingrid Stokke og Sindre Hyldbakk Kvande.



Selv de mest kompliserte arbeidsoppgaver kan løses med god planlegging og samarbeid. Eller..?



Revysjef Signe Larsen har full kontroll.



Lokal revy med fokus på Surnadal

Revysjefene Signe Larsen og Mali Dale forteller at de også lærte mye gjennom 10. klasseprosjektet sitt "Millenniumsbarna". De har veldig mye moro på øving.

"På rætt plass te rætt ti" blir en lokal revy, med flere selvskrevne sanger og litt dans. Det blir hovedsaklig fokus på Surnadal, og kanskje med et lite innslag fra Rindal også.



Det blir tre forestillinger av årets russerevy: Torsdag 28. februar, fredag 1. mars og lørdag 2. mars.

Billetter kan bestilles på Surnadal kulturhus sine nettsider.

