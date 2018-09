Russen bærer bøsser for demens

Over: Årets russebøssebærere, rundt 60 i tallet, med leder i Surnadal demensforening og helselag, Liv Botten og Heidrun Solstad, demenskoordinator og geriatrisk sykepleier, til høyre i bildet. I midten russepresident Erik Kvendset Andersen.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige innsamlingsaksjon til norsk demensforskning. Forskere over hele verden ser det nå som sannsynlig at man vil kunne knekke demenskoden i nær framtid. ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Men for å komme dit må det mer forskning til. Det vil nemlig kreves stor innsats i årene som kommer før man klarer å stoppe eller bremse Alzheimer og andre demenssykdommer. Når man fortsatt ikke har funnet noen effektiv behandling, er det blant annet fordi man vet for lite om årsakene til hvorfor demens oppstår.

- Med din gave kan vi forske slik at færre får demens, og slik at de som er rammet kan få god hjelp til å mestre hverdagen, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, i en pressemelding tirsdag.

Lokale krefter

Lokalt er det årets russekull ved Surnadal vidaregåande skole som går i bresjen som bøssebærere, for fjortende året på rad. Åsskard helselag stiller i tillegg med egne bøssebærere.

Leder i Surnadal demensforening og helselag, Liv Botten, oppfordrer surnadalingene til å holde kontantene klare, for kontante bidrag krediteres lokallagene mens Vipps, SMS eller kontooverføring havner i den store, nasjonale bøssa. En krone til bøssa er dermed et direkte bidrag til lokallagenes fremtidige arbeid.

- Jo mer vi i Surnadal samler inn, jo høyere summer får vi tildelt av midler, forteller hun.

Og høye summer i bøssene er nettopp det Botten og hennes lagspillere tar sikte på også i år. Historisk sett har surnadalingene nemlig havnet i toppen av fylkeslistene hva angår innsamlingssum pr. innbygger.

- Vi er kjente for at vi gir til demensaksjonen, smiler Botten.

Hver krone teller

Du kan sende ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673 eller via Vipps til 2216. Du kan også gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216 – da gi du 50 kroner til demensforskning.