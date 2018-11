Rusken og Brusken i storform

Gjennom nesten nitti minutter får vi være med på en reise hvor det både er lokale aktualiteter som kommunesammenslåing og et stikk til en viss dame med fornavn Dordi, til sketsjer med lånte tekster som tidligere er fremført på Revyfestivalen på Høylandet og Humorfestivalen på Hemne.

Damene vi kjenner fra "Hektisk etat" har fått ny rolle som hektiske vikarer, og har det som vanlig slik passelig travelt med å svare på telefoner fra krevende kunder. Tove Merete Schei og Tove Sundli er som alltid svært gode i sine roller, og briljerer som Rusken og Brusken i sitt reality-program. Her er det nok en del som blir sagt utenfor manus, men desto morsommere blir det. Om noen av de kommer litt på villspor, henter de hverandre inn igjen på et glitrende måte. Revyens høydepunkt!

Camilla Hyttebakk er et kjent revyansikt, og hun spiller godt som kombinert same/trønder/rindaling. Hun er også en del av realityshowet til Rusen og Brusken, men her drukner dessverre poenget. I samspill med Einhild Johannessen er hun tilbake i sitt ess i sketsjen som bokser Knerten Hyttebakk. Johannessen er et nytt revyansikt i bygda, og hun debuterer med glans - både som bokser "Stælken Johannessen" og som vaskedame. Hun viser blant annet at hun er veldig god til å imitere. Vi har tålt mer av Einhild på scenen, og håper at vi får se mer av henne på revyscenen i årene fremover.



Einhild Johannessen som "Stælken"

Line Indergård og Eirik Nordvik er yngst i "Kreativt Forum", og er begge friske innslag på scenen. Særlig godt spiller de som ekteparet som holder en bryllupstale til sin datter og svigerdatter. Gode er de også som søskene til Jon Blund, hvor de har fullt opp med å få fulle surnadalinger til å ta kveld. De viser seg svært trygge på scenen, og kunne også med fordel vært brukt i flere innslag.

Brødrene Arne og Lars Landsem fra Rindal er gjesteartister på årets "Hæstlatter". Rindalingene er kjente navn i revysammenheng i dalføret, og bidrar med tre sterke innslag. Mange har nok sett Arne Landsem i revyvisene om "Visarbækrinj" og kua "Litago" tidligere, men enkelte innslag blir man aldri lei av. Disse kommer inn under den kategorien. Arne Landsem viser nok en gang at han er god for langt større scener. Et smart trekk av Kreativt Forum å invitere gode naboer!



Arne Landsem leverer som alltid

Årets "Hæstlatter" har også invitert noen av elevene fra høstens10. klasseprosjektet på Surnadal ungdomsskole. I "Masterchef Surnadal" storspiller Tor Gjeldnes som mesterkokk "Eyvind Hellstrøm". Gjeldnes er så lik originalen at det er en sann glede å se og høre han på scenen. Elevene fra ungdomsskolen leverer varene, og er et artig innslag på revyen.

Gjengen bak "Hæstlatter" lovte oss gapskratt. Det kan vi garantere at publikum vil få når de inntar Den Glade Laks fredag og lørdag kveld. Det er fortsatt ledige billetter. Løp og kjøp!