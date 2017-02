Runder av nordmørsdag med Bowie-nachspiel

Etter to konserter til stående ovasjoner fra både publikum og presse i Surnadal kulturhus før jul reiser ”Surnadals Hyllest til David Bowie” til Kristiansunds storstue Braatthallen lørdag 1. april.

Torg, fotball og heidundrende Bowie-nachspiel

Surnadal kommune står med Sunndal kommune i spissen for arrangeringen av torgdag på Torget i Kristiansund, og her vil lokale produsenter ha stands og salg av produkter mellom klokken 10 og 15 med slagordet «Smaken av Indre Nordmøre». Klokken 18 braker det i tillegg løs med toppseriefotball for menn for første gang i Kristiansund mellom KBK og Molde FK, før den store dagen avsluttes med «Surnadals Hyllest til David Bowie» i Braatthallen klokken 21

- Vi er klare til å lage tidenes nachspiel som avslutning på en stor nordmørsdag med denne konserten, sier Rune Dalager i ensemblet.

Gode samarbeid

Det 10 mann store ensemblet, som utelukkende består av musikere og vokalister fra Surnadal, flytter med seg hele produksjonen ut til byen ved havet; gitarer, trommesett, forsterkere og, ikke minst, egenproduserte filmlerreter for å lage den samme visuelle innpakningen der som i Surnadals storstue før jul.

– Vi har flytta fra Storstuå i Surnadal kulturhus til storstua i Kristiansund for tredje gang. Både Pink Floyd-hyllesten vår i 2013 og Springsteen i 2015 ble veldig godt tatt imot i Kristiansund, så derfor ble det naturlig å få til det samme også denne gangen. I tillegg til Surnadal og Sunndal kommuner som gjennom SUSU-samarbeidet har ytt oss økonomisk bistand har vi også fått bred støtte fra private næringsaktører, hvor både Tidens Krav, Surnadal Sparebank, Gjensidige, Pipelife Norge AS og Amfi Drift har bidratt med sponsorinntekter som gjør det mulig for oss å gjennomføre arrangementet. Kvaliteten på showet er så bra at vi er nødt til å ”eksportere” det. Vi har dessuten hatt et veldig godt samarbeid med Braatthallen og deres tekniske avdeling Stagepartner AS helt siden vi begynte samarbeidet i 2013, så dette ser vi virkelig fram til, sier Dalager.

Visuelt og melodiøst show

Vi får høre og se det samme showet som i Surnadal kulturhus i desember. Bandet består som vanlig av Oddbjørn Sponås på slagverk, Torbjørn Kvande på bass, Rolf Paulsen og Brage Kristian Einum på diverse tangentinstrumenter, Stein Boge og Rune Dalager er gitarister, Astrid Hyldbakk, Lisa Botterli Flostrand er backingvokalister og perkusjonister mens vokalrollen til selveste Bowie blir dekket av vokalsolistene Øystein Hjelle Bondhus og Halvor Drøpping.

- Noen vil muligens anse Bowie som litt av en særing på grunn av hans noe outrerte klesstil og oppførsel ellers, kanskje særlig på 70-tallet, men faktumet er jo at han lagde utrolig mye melodiøs og fengende rocke- og popmusikk i løpet av de drøyt 40 årene han var aktiv. Både for seg selv, men også for og i samarbeid med andre artister. Som eksempler på det første kan vi jo nevne «Ziggy Stardust», «Heroes», «Absolute Beginners», «Sound And Vision» og «Let’s Dance». Han står også bak klassikere som Mott The Hooples «All The Young Dudes» og Queens «Under Pressure». Alle disse låtene samt mange flere vil vi gjøre vårt ytterste for å yte rettferdighet i løpet av konserten. Vi har plukket ut 21 av de meste kjente og melodiske rocke- og poplåtene fra Bowies karriere, og snekret dem sammen til en konsert med variasjon og trøkk. Det hele tar ca 1,5 timer, sier Dalager.

Helstøpt Bowie-hyllest

Fikk du ikke dratt på konserten i Surnadal i desember, anbefaler vi på det sterkeste å ta turen til Kristiansund. Vi fikk nemlig frysninger av konserten - her kan du lese hva vi skrev.

Les mer på arrangementets facebookside.