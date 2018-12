Runder av jula med konsert

Femte juledag organiserer og spiller Hans Olav Settem romjulskonsert i Øye kirke sammen med andre lokale musikere; en musikalsk julegave til hjemstedet, ifølge den 24 år gamle arrangøren.

– Dessuten var faktisk noen av mine første opptredener i kirka i Surnadal, enten på julekvelden eller en av romjulsgudstjenestene, så jul og musikk har alltid hatt en viktig plass både i livet og karrieren min, sier Settem.



Markerte seg i ung alder



Til daglig holder Settem til på Grünerløkka i Oslo, der han sjonglerer frilansjobber som artist, produsent og musikklærer. De første signalene om at han skulle gå i den retningen kom til syne allerede før han begynte på barneskolen.

– Et av mine første minner, selv om det sikkert er farget av bilder i et fotoalbum, er fra da jeg var fire år gammel og spilte på kasseroller mens pappa spilte gitar, sier Settem.

– Det gikk visst utelukkende i Pippi Langstrømpe-sangen, smiler han.

Etter hvert som musikkinteressen vokste, vokste også repertoaret for den vordende artisten, og et tidlig høydepunkt for Settem var seieren i Amfi-Idol i 2006.

– En del av premien var å spille med de som vant Idol det året, og Idol var mye større enn det er i dag, så det var en stor opplevelse å synge med vinneren, Aleksander Denstad With, forteller Settem.

Nå, et drøyt tiår senere, er de to blitt kollegaer, ettersom begge underviser ved samme musikkskole.

– Jeg måtte spørre om han husket gutten som hadde sunget «Hallelujah» av Leonard Cohen på Syltøran. Det demret for ham da jeg sa at det hadde vært et ekstremt pøsregn, men at det likevel var mer enn tusen mennesker tilstede, sier Settem.



Hans Olav Settem er bosatt i Oslo og lever av musikken.



Har turnert over hele landet

Senere i ungdomstiden gjorde Settem seg bemerket med Batteri, tidligere kjent som The Battery, som tok en sterk andreplass i MGPjr og nådde VG-lista, før ferden gikk videre til Kongshaug Musikkgymnas utenfor Bergen.

Siden tok han en bachelorgrad i populærmusikk ved det som da het NISS i Oslo, og dette ble en treårsperiode som skulle vise seg å forme store deler av det livet han lever i dag. Her møtte han nemlig både kollegaene i hans kanskje mest kjente bandprosjekt, Whales & This Lake, samt samboeren Marit Othilie Thorvik, som han også spiller i bandet Jouska med.

– Begge gruppene kan klassifiseres som elektronisk indiepop, og begge springer ut av det vi kan kalle et slags musikkollektiv. Vi er en vennegjeng som spiller i hverandres band, produserer for hverandre, og er tilknyttet samme plateselskap, forklarer Settem.

– Vi har turnert land og strand med Whales; vi har besøkt både småsteder og alle de store byene, samt festivaler, som Slottsfjell, legger han til.

Av alle stedene de har spilt, trekker Whales-vokalisten frem en konsert i Spikersuppa under Pride-festivalen i Oslo som en av de fineste opplevelsene.

– Da var det fargerikt, strålende solskinn og flere tusen folk som feiret Pride, for øvrig min favoritthøytid i året, og ikke minst et stort engasjement fra flere tusen folk. Jeg vil si at det kanskje var det foreløpige høydepunktet for Whales, sier Settem.



Hyllet av et samlet anmelderkorps

Spillejobbene har nesten utelukkende fått positive mottagelser av fans og presse. Under Bylarm i 2016 mottok de overveldende anmeldelser fra alle de store musikkmagasinene i hovedstaden, og Settem kunne knapt tro sine egne øyne da han så det.

– Det var sprøtt å våkne til terningkast seks overalt, det var nesten så vi ikke turte å spille etter det. Hyllesten var så stor! Som surnadaling var det rart, for jeg var tross alt ikke vant til å få mer skryt enn at folk sa «Det var helt greit», eller «Det var faktisk innafor», ler han.

– Så alt har egentlig gått som vi har håpet på, slår han fast.

For eventyret stopper ikke med live-konserter, radiolisting av singler og albumet «Send a Man Down», Whales & This Lake har også begynt å høste anerkjennelse internasjonalt.

– Vi har fått fin respons fra store musikkblogger i alt fra USA til Japan. Det har faktisk tatt helt av på japanske blogger, så nå har vi et mål om å komme oss dit på turné og bli virkelig store i Japan, humrer Settem.

Skal de nå dit, må de øve, og øvingslokalene de benytter seg av, er artig nok å finne i det samme bygget som Whales-medlemmene studerte populærmusikk i før skolen NISS ble kjøpt opp og flyttet lenger bort i gata.

– De slitne lokalene her skal sikkert bli til leiligheter på sikt, men vi snakket med den gamle dekanen vår fra studiene da vi skjønte at rommene foreløpig sto ledige og at det ikke var noen planer for dem. Da sa vi at vi kunne skaffe masse folk og gjøre det til øvingslokaler, noe det er mangel på i Oslo, og det fikk vi lov til, sier Settem.



Hans Olav og resten av Whales & This Lake høster anerkjennelse internasjonalt, blant annet i Japan.



Jobber i studio fra morgen til kveld

Om man ser bort fra lyden som har strømmet ut fra de nevnte øvingslokalene, har det etter flere år med oppturer vært relativt stille fra Whales-trioen det siste året.

– Vi fant ut at det var godt å trekke seg tilbake etter førstealbumet for å finne roen, og dermed også dyrke kreativiteten frem til neste album, forklarer Settem.

De slapp en ny låt i høst, og nå er planen å slippe singler jevnlig fremover mot et nytt album en gang i 2019.

– De samme planene gjelder for Jouska, så dette har vært en travel studiohøst. Jeg produserer nemlig for fem-seks ulike prosjekter ved siden av mine egne band, sier Settem, som innrømmer at han er spesielt stolt av de kommende albumslippene der han kun er produsent, rett og slett fordi dette er en rolle han aldri har hatt tidligere.

– Uten å overdrive, så har jeg vært oppe i arbeidsdager på 17-18 timer. Det er ikke sunt, men jeg har fått gjort unna mye studiojobbing, slik at vi unngår det neste år, utdyper han.



– En deilig pause fra hverdagen

Med en såpass utmattende hverdag, kom juleferien på et perfekt tidspunkt for den allsidige musikeren.

– Jeg har ikke nødvendigvis det store åndelige eller sentimentale forholdet til jula, men den har alltid vært en deilig pause fra resten av året for meg. Jula gir rom for en nullstilling foran det nye året, sier Settem, som i år like fullt har hatt en juleferie utenom det vanlige.

– Dette er min første jul utenfor snødekte Surnadal, sier Settem, som feiret julekvelden med familien på en øy utenfor Stavanger.

Like etter julaften satte han derimot kursen mot hjemstedet for å møte venner og forberede kveldens konsert, noe han gleder seg enormt til.



Hans Olav trives i studio. Han har hatt en hektisk høst, og produserer for fem-seks ulike prosjekter ved siden av sine egne band.



Drømmer om studio i Surnadal

– Underveis i karrieren har jeg alltid opplevd at jeg har fått bra backing fra lokale krefter. Jeg kjenner mange musikere fra andre steder i bygde-Norge, men de sier det engasjementet jeg forteller om i Surnadal, høres unikt ut, sier Settem.

Han skryter av hvordan folk hele veien fulgte med og brydde seg da han holdt sine første konserter, og hvordan lokale bedrifter bidro til å gi ham og andre unge talenter en plattform.

– Jeg tror interessen som vokste frem etter blant annet Vårsøg har hjulpet alle oss som er kommet etter, og jeg håper inderlig at ikke jeg tilhører den siste generasjonen som får oppleve det, sier Settem.

Kveldens konsert kan således sies å være et første steg på veien mot å leve ut en større drøm om å holde liv i kulturengasjementet i Surnadal.

– Med årene har jeg merket at jeg synes det er mer og mer stas å jobbe i kulissene i de kreative prosessene, så en dag ser jeg gjerne for meg å få et lite studio i Surnadal, eller i et naust ut mot Bøfjorden, der jeg kunne jobbet som produsent, sier Settem.

– Det hadde virkelig vært spennende å produsere nye, lokale artister, og på den måten være med på å løfte dem frem, slik jeg selv ble løftet frem på den lokale scenen da jeg vokste opp, avslutter han.

Romjulskonserten i Øye kirke begynner kl.19.30, og Settem står blant annet på scenen med sin nevnte samboer og de gamle bandkollegaene fra Batteri, Stein Boge, Brage Einum, Sondre Skogseth, Oddbjørn Sponås, samt Toril Moe og Torstein Snekvik.

Som oppladning anbefaler Settem følgende tre sanger, som alle er personlige favoritter når han skal komme i julestemning:

«Til eit lite barn»: Dette er en lokal julesang skrevet av Bernt Bøe, i mine øyne en lokal helt. Låta er en av pappas favoritter, og han sang den ofte med gitar når jeg var liten, så den vekker en nostalgisk følelse i meg.

«Eg veit i himmerik ei borg»: Det er kanskje ikke en ren julesang, men jeg synes den gjør seg godt i disse juletidene. En gammel folketone som er veldig fin.

«Stjernesludd»: Denne har jeg fått sansen for i det siste, og det er viktig å understreke at det da er snakk om DumDum Boys’ originalversjon med Prepple Houmbs vokal, ikke noen av disse nyinnspillingene med blant annet Kurt Nilsen.



Intervjuet med Hans Olav Settem er foreløpig siste del av en serie om utflyttede rindalinger og surnadalinger, laget av Mathias Bohlin Falch.





– Det hadde virkelig vært spennende å produsere nye, lokale artister, og på den måten være med på å løfte dem frem, slik jeg selv ble løftet frem på den lokale scenen da jeg vokste opp, sier Hans Olav Settem.