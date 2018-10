Ruller ut den røde løperen

Bildet over: De ansatte ved Kulturskolen på Indre Nordmøre ønsker velkommen til "Gullegget". Bakerst, fra venstre: Torbjørn Larsen, Lubomir Alexandrov, Liv Berit Ansnes Brusethaug. Foran fra venstre: Gerd Ingrid Kvendset, Linda Torvik og Anja Poulsen.

Det blir gallapreg på forestillingen som har fått navnet "Gullegget", og foruten den røde løperen blir det uhøytidelige prisutdelinger i løpet av kvelden. Prisutdelingen er av det parodiske slaget, og er ingen kåring av prestasjoner. De ansatte i kulturskolen oppfordrer også publikum til å pynte seg litt ekstra. Navnet "Gullegget" er symbolsk, og er med på å understreke hvor viktig kulturskolen er i et såpass lite samfunn som Rindal, Halsa og Surnadal.

"Gullegget" skal finne sted i Storstuå i kulturhuset, og er èn av flere jubileumsforestillinger kulturskolen har hatt i løpet av året. De var blant annet med på årets Vårsøghelg, og lover at det skal bli en konsert til før jul, i tillegg til denne festforestillingen. Av de 400 elevene på kulturskolen er det ca. 100 av de som skal i ilden, deriblant de tre skolekorpsene Halsa- og Valsøyfjord, Surnadal, og Mo. De øvrige fagene i kulturskolen er også representert; kunstfag, dans, teater, sang- og musikkelever.

- På grunn av kommunesammenslåing blir vi nok ikke 25 år med det interkommunale samarbeidet vi har nå, med Rindal, Surnadal og Halsa. Dette blir siste fellesforestilling med de tre kommunene, sier Torbjørn Larsen, rektor på kulturskolen.

Larsen presiserer at dette er en forestilling for alle som er interessert i kultur, og ikke bare for de med barn eller barnebarn i kulturskolen. Billettene er allerede lagt ut, så her er det førstemann til mølla.