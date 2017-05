Rufus markerte 4H-dagen

Håkon og Svein Anders monterer bålpanne.



Etter støtte fra Rindal Sparebank har klubben også investert i ny bålpanne, som det var stas å bruke. Klubben var nesten fulltallig denne aktivitetsdagen.



Såpekoking.



Baking.



Decoupage.



Såpekoking.



Såpelaging.



Erik Holte på traktor.



Til kvelds dro nesten hele gjengen videre til Lyngåsen for overnatting i lavvo. Der fylte vi to lavvoer med 4H'ere, 12 medlemmer og to rådgivere. Kjempeartig start på overnattingssesongen. Det var ikke mange plussgradene om natta, men det la slett ingen demper på stemninga.

Gleder oss allerede til neste tur!

Tekst og bilde: Bente Beate Øyaseter.