Rotet bort tremålsledelse

Vegar Brøske sendte hjemmelaget opp til 1 - 0 med scoring i det 18. spilleminutt. Fem minutter senere økte Sindre Hyldbakk Kvande til 2 - 0, og Surnadal kunne gå til pause med tomålsledelse etter å ha styrt hele første omgang på en heller dårlig kunstgressbane på AMFI Park. Hvorfor ikke kampen ble spilt på en flott gressbane på Syltøran stadion fremstår som underlig.

Andre omgang var bare to minutter gammel da Sander Smevoll satte inn 3 - 0. Dette var Smevolls 15.mål for sesongen, og han er dermed lagets toppscorer - med ett mål mer enn Stein Todalshaug. Det som så ut som en sikker hjemmeseier ble snudd helt på hodet de siste 40 minuttene.

Markus Lysø Skarvøy startet opphentingen med å sette ballen i mål på direkte frispark i det 50. spilleminutt. Drøye ti minutter senere sklir hjemmelagets forsvarsspiller, og ga bort en mulighet til AK som de tok godt vare på og reduserte til 3 - 2. I det 75. spilleminutt fikk gjestene tildelt et korrekt straffespark som Mattis Fiske reddet mesterlig. Surnadal skapte lite foran mål utover omgangen, mens AK tok vare på mulighetene de fikk. I det 83. spilleminutt var utligningen et faktum etter nok et frispark av Skarvøy. Bare to minutter senere satte AK ballen i mål for fjerde gang på under 40 minutter, og sørget for seier og ellevill jubel blant gjestene fra Averøy.



Strafferedning av Mattis Fiske hindret ikke hjemmetap i sesongens siste kamp

Trener Webjørn Holten var naturlig nok skuffet etter kampen, selv om resultatet ikke hadde noen betydning for tabellsituasjonen. Surnadal endte på 4. plass med 39 poeng.

- Det er klart at jeg er skuffet over å ha tapt denne kampen, men den oppsummerer egentlig ganske godt hvordan vi har spilt denne sesongen. Vi har slippet inn alt for mange enkle baklengsmål, og er klart best den første timen, sier Holten.

Er du fornøyd med sesongen sett under ett?

- Ja, det vil jeg si. Vi har gradvis tatt et steg i riktig retning og er vanskelige å slå når vi er på vårt beste.

Fortsetter du som trener kommende sesong?

- Det har ikke vært diskutert foreløpig. Det er ingen tvil om at fotball er artig, men spørsmålet er hvor mye tid man vil legge ned - spesielt med tanke på de dårlige treningsforholdene vi har sammenlignet med andre klubber. I år startet vi ikke ute før langt ut i april. Da er vi allerede på etterskudd, og på sikt vil dette føre til at vi sakker akterut, sier Holten.

4. plassen sikrer mulighet for å få spille kvalifiseringskamper til NM kommende sesong.

Sunndal ble avdelingsvinnere og er klare for 3. divisjon.

Petros Simon Bokre i aksjon for Surnadal