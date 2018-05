Rose til Rindal med fødselsbilder

Eva Rose har drevet med fotografering i 20 år og har tatt over 100.000 bilder på nærmere 130 fødsler. Etter å ha utgitt bildene i form av boken Fødsel startet Rose mandag den midt-norske etappen av den 10 uker lange reisen for å normalisere fødsel, belyse de fine fødselshistoriene, samt bekjempe redsel og angst hos gravide og fødende.

- Mange tenker at «fødsel er det verste jeg skal igjennom, jeg skal ha mest mulig smertelindring og jeg skal igangsettes», noe jeg synes blir feil holdning, sier hun.

Rose mener bildene er fine å få inn allerede på helsestasjonen, så gravide kan inspireres til å skaffe seg informasjon tidlig – og begynne å glede seg. Rose forteller at hun med egne øyne ser at fødende som er godt forberedt er langt mer trygge og rolige enn de som ikke vet hva de går til.

Jordmor i Rindal Kirsti Grytbakk ser tydelig at helsestasjonen har stor påvirkningskraft på hvordan gravide går fødselen i møte. Rindal har i snitt 20 fødende årlig, mens det i Surnadal er ca. 50. Både Grytbakk og Evensen Berg legger merke til at den psykiske delen av jordmorjobben er blitt merkbart større de siste årene, da gravide opplever mye fødselsangst. Dette må tas på alvor, da de som opplever fødselsangst i flere tilfeller har større sjanse for å oppleve komplikasjoner med amming, tilknytning til barnet og fødselsdepresjoner, opplyser Evensen Berg.

Omsorg til debatt

Det var Grytbakk som grep sjansen og fikk Rose til Rindal, da fotografen henvendte seg til landets jordmødre på Facebook. Den opprinnelige tanken var i samarbeid med Elitefoto å donere til 10-15 sykehus, men Rose fikk i alt 70 henvendelser fra helsestasjoner og sykehus over hele landet.

- Jeg liker ikke å si nei til folk, smiler fotografen.

Så å si uten økonomisk støtte, men med en refinansiering av huslånet på drivstofftanken og sponset bobil, står de nordlige delene av Norge, samt Sverige og Finland, for tur.

- Jeg vil skape debatt om fødselsomsorgen, slår Rose fast.

Timingen kunne knapt vært bedre her til lands, men fotografen nøyer seg ikke med hjemlige trakter. Rose og hennes fødselsbilder har fått oppmerksomhet i USA, da ABC News' Good Morning America, et av USAs mest sette morgenprogram, viste hennes bilder.

- Etter Norge rundt vil jeg verden rundt, fastslår hun.

Hun mener helseverdenen i alt for stor grad er styrt av penger, noe som eksempelvis gjenspeiles i den utstrakte sentraliseringen av sykehus. I løpet av de siste førti årene er tre av fire fødeinstitusjoner nedlagt, ifølge Folkehelseinstituttet. Dette er noe nordmøringene selv har merket på kroppen da fødeavdelingen på Orkdal sykehus ble lagt ned for seks år siden.

Jordmødrene og enhetsleder for Pleie og omsorg i Rindal, Grete Ranes Heggem, skryter uhemmet av arbeidet Rose gjør for fødselsomsorgen. De er svært takknemlige over at de flotte bildene får pryde veggene på helsestasjonene.

- Dette er jo helt enestående, sier Ranes Heggem.

- Det bli gøttj å heng opp ja, smiler jordmor Grytbakk bredt.

Denne stolte pappaen pryder bokomslaget. Det var dette bildet som gjorde at bildeserien ble plukket opp i USA, da ABC News’ Good Morning America omtalte bildet som «The Crying Dad». For amerikanerne er det nemlig ikke hverdagskost med menn som så åpenlyst viser følelser.

Mor og far på dette bildet hadde ved tre tidligere fødsler opplevd fastsittende morkake som måtte opereres ut etter fødselen. I dette øyeblikket hadde de akkurat fått vite at morkaken løsnet av seg selv, og mor slapp å skilles fra far og barn.

Humor er en god følgesvenn på langtur i bobil!