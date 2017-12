Romjulstreff for ungdom

Bildet over: Liv Dalsegg og Audun Moen Skei.

- Dette er siste ledd i feiringen av jubileumsåret vårt, forteller Liv Dalsegg, markedssjef i Surnadal Sparebank.

- Romjulstreffet har ikke vært arrangert siden 2010, så nå passet det godt å gjeninnføre det. Tidligere har vi hatt fokus på bedrifter i Surnadal, og det å skulle flytte tilbake hit. I år blir det et uhøytidelig treff der man kan treffe kjentfolk, spise god mat og i tillegg få bra faglig input. Vi har flere lokale bidragsytere som skal ha korte innlegg for oss i løpet av dagen, i tillegg til en lang pause med mat og drikke. Av foredragsholderne kan vi nevne Lilly Gunn Nyheim (ordfører i Surnadal), Allan Troelsen (banksjef i Surnadal Sparebank), Øystein Bondhus, Hans Olav Settem og Audun Moen Skei. Og alt er gratis, presiserer Dalsegg.

Alle påmeldte får også en "goodiebag" som blant annet inneholder et gavekort fra Thon Hotel Vårsøg.

"Født som butikksjef"

En av foredragsholderne denne dagen er Audun Moen Skei som i en alder av bare 18 år i 2015 ble daglig leder for det som da het Expert Surnadal, nå Power Surnadal. Audun er leder for en butikk som i følge han selv går knallgodt, der 2017 blir et rekordår omsetningsmessig.

- Audun sa ja med en gang jeg spurte. Jeg døpte foredraget hans for "Født som butikksjef", og vi gleder oss til å høre hva han har på hjertet, sier Dalsegg.

Arrangementet er for de mellom 18 og 33 år, og finner sted i bankens lokaler 3. juledag (27. desember) kl. 15 - 17.

Her kan du melde deg på.