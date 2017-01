Romjulsaktivitet i Rindalshallen

Når Trollheimsporten er innom en halvtime etter "åpningstid" sjette juledag, er det allerede et tredvetalls ivrige mosjonerende i hallen. Barn og unge i alle aldre møter jevnaldrende for fysisk aktivitet. Vi får høre at de fleste avtaler å møtes og at de synes at dette er et bra tilbud å ha.

Rindalshallen er ellers i året mye booket til treninger, men pleier å ha åpent for alle hver lørdag. Løsninga med romjulsåpent er altså et ekstra tilbud for å gi mulighet til aktivitet. På en av åpningsdagene spilte noen åtteårsguttelag fra Rindal, Surnadal og Meldal til og med vennekamp, så bruken av hallen er det ingenting å si noe på!

