Røykvarslardagen

Røykvarslerdagen er søndag 1. desember og du har vel gjort deg klar til å skifte batteri og sjekke alle røykvarslarane dine! På roykvarslerdagen.no finn du nyttig informasjon om tiltak som betrar branntryggleiken.

35 utrykkingar til nattbrannar i Møre og Romsdal

Tre gongar i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Møre og Romsdal. No står brannhøgtida for døra igjen.

Brannvesenet i Møre og Romsdal rykte ut til 35 bustadbrannar mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir eit gjennomsnitt rett under tre nattbrannar kvar einaste månad - heile året igjennom - berre i fylket vårt. No bed brannsjefen i Surnadal og Rindal Tor Arne Moen om at alle sjekkar røykvarslaren ved inngangen til årets mest brannfarlege månader.

- Når det brenn, er kvart sekund avgjerande. Ein overlever ikkje lenge i ein bustad som raskt fyllest opp av røyk, så ein er heilt avhengig av tidleg varsling for å redde seg sjølv og dei ein bur saman med, seier brannmann i Rindal Rune Kirkholt.

Byt batteri i røykvarslaren

Alle bustader skal ha røykvarslarar eller brannalarmanlegg, og du må ha minst éin varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er lukka.

- Ein fungerande røykvarslar er vaken og følgjer med, også når du søv. Sjå til at du går brannsesongen i møte med nye batteri, og kontroller at du høyrer varslaren godt, seier Stig Sæter ved Gjensidige Surnadal.

Desember og januar mest brannfarleg

Desember og januar er dei mest hektiske månadene i året for brannvesenet i Noreg.

- Vi trekkjer innandørs, fyrar i peisen, lagar feit mat på komfyren, tenner lys og ikkje minst – drikk meir alkohol. Denne kombinasjonen er direkte brannfarleg.

Fakta:

Totalt har brannvesenet rykt ut 907 gongar til bustadbrannar mellom kl 23 og 07 i løpet av 2018.

Talet på bustadbrannar på natta per fylke: