Rørdagene 2017

Målet med Rørdagene er å skape en faglig arena for både kommunalteknikk, energi og veisektoren - et faglig treffpunkt og arena der vi kan utveksle kunnskap, erfaringer, nyheter og utfordringer bransjen står ovenfor.

Gjennomføres for andre gang

Rørdagene arrangeres for andre gang, og dette kommer til å bli et årlig arrangement. Fjorårets arrangement i Surnadal viste stor oppslutning, og vi ser fra årets arrangement økende interesse og antall deltagere. Sivilingeniør Christen Ræstad hadde rollen som ordstyrer. Han bidro til å sette fokus på de utfordringene som vannbransjen og kommunalteknisk bransje står overfor. Foredragsholderne representerer en stor bredde innenfor infrastrukturkjeden. Trendene innen klima og miljø fikk stort fokus, og vi ser at miljø blir stadig viktigere i årene framover innen infrastruktur for VA, energi og vei. VA-nestoren Ræstad stilte mange gode spørsmål til foredragsholderne om dette temaet.

Viser frem produksjonen av store plastrør i PE, i lange lengder

På ettermiddagen ble det satt av tid til fabrikkbesøk i Pipelifes fabrikk på Stathelle, hvor det produseres og eksporteres plastrør i lange lenger. Fabrikkens beliggenhet ved sjøen er gunstig for produksjon av lange lengder som kan transporteres til hele verden som sjøslep. Lange lengder på inntil 620 meter produsert som sjøslep gjør at karbonfotavtrykket sammenlignet med andre transportmetoder blir betydelig redusert.

I tillegg til det rent faglige har Pipelife gitt rom for at det skal være et sosialt program med middag og underholdning. «Petter Uteligger» og artisten Frode Alnæs sto for underholdningen. Petter Nyquist gjorde stort inntrykk på deltagerne og skapte rom for ettertanke. Frode får fortsatt dansefoten til å rykke og skapte fantastisk stemning under middagen.

Administrerende direktør i Pipelife Norge AS, Kjell J. Larsen, er meget godt fornøyd med arrangementet og gleder seg allerede til neste Rørdagene, som blir 13.-14. februar 2018. Alle som er interessert i det som foregår i den norske rørbransjen bør sette av datoene!

Tekst og foto: Pipelife