Rønning og Fiske tar over Surnadal/Søya/Todalen

Ingressfoto: Kjetil Rønning blir hovedtrener for Surnadal/Søya/Todalen, og får med seg Sverre Fiske som assistent. Foto: Privat.

De to tar over stafettpinnen etter Erling Fiske, som ledet damelaget i 2019. Da vant det unge laget 3. divisjon, før det ble et klart sammenlagttap mot Volda i opprykkskvalifiseringen til 2. divisjon.

Erling Fiske ble i november annonsert som sportslig leder i Kristiansund BKs nye damesatsing.

Kjetil Rønning og Sverre Fiske er begge godt kjente navn i surnadalsfotballen, og med sine 357 kamper er Rønning nummer fire på adelskalenderen for klubbens A-lag. Assistent Fiske er nummer 14 med 238 kamper.

Det er med andre ord en rutinert duo, som nå skal lede Surnadal/Søya/Todalen i årets 3. divisjon.

Begge var med i trenerteamet rundt Surnadals gode Jenter 17-lag i fjor, og kjenner dermed majoriteten av spillergruppa på damelaget godt fra før.

Rønning har tidligere vært spillende trener for klubbens A-lag for herrer, mens Sverre Fiske var hovedtrener for G16-laget som ble kretsmestere i 2015, og som kom til kvartfinalen i Norway Cup året etter.



Gleder seg stort til oppgaven

– Jeg gleder meg veldig til å trene damelaget. Jeg vet fra før at jeg trives veldig godt sammen med spillerne, og i fotballmiljøet, så dette ser jeg fram til, sier Rønning, som forteller at laget vil starte oppkjøringen til 2020-sesongen umiddelbart.

Laget har også planer om å ha et spillermøte, for å klargjøre hvilke spillere Rønning og Fiske har til rådighet.

– Det gror veldig godt i klubben, og vi har mange unge, lovende spillere. I tillegg håper vi at de mer rutinerte også har lyst til å være med, for det ideelle er å ha en kombinasjon av unge, gode spillere og spillere med litt rutine.

Rønning tror ikke det vil være særlig stor forskjell på å trene damelaget, sammenlignet med å trene Jenter 17-laget han hadde ansvar for i fjor.

– Jeg har jo holdt på med dette i noen år nå, og spillergruppa er jo stort sett den samme. Vi ser jo, spesielt på damesida, at seniorlagene ofte består av veldig unge spillere, så jeg tror egentlig ikke det blir så stor forskjell fra i fjor.

Han forteller at han er veldig glad for å ha med seg Sverre Fiske som hjelpetrener.

– Vi satte det vel i grunn som forutsetning for å si ja, begge to - at den andre også ble med. Vi vet at vi trives godt sammen, og at vi samarbeider godt. I tillegg har vi stort sett de samme filosofiene, sier Rønning, som forteller at ansettelsen ble endelig klart tirsdag kveld.

– Dermed har vi ikke rukket å sette noen resultatmessige mål for sesongen, men hovedmålet må være å sørge for at damelaget er et interessant tilbud, og at spillerne har det gøy med fotballen, sier han, og legger til:

– Samtidig er det jo slik at vi aldri går på banen for å tape.



Sverre Fiske er ny assistenttrener på damelaget Surnadal/Søya/Todalen. (Foto: Skjermdump fra Surnadal G16 2016s hyllestvideo til Fiske, etter ti år som trener for laget).



– Enormt trygge på Kjetil og Sverre

Sportslig leder Terje Polden i Surnadal IL Fotball er veldig fornøyd med ansettelsen av Rønning og Fiske.

– Vi er enormt trygge på Kjetil og Sverre, og vet hva vi får. Dette er en kjempegod løsning for oss. De kjenner både klubben og spillerne veldig godt fra før, kan utrolig mye fotball. I tillegg vet vi at de samarbeider kjempegodt, sier han, og legger til:

– Som klubb er vi opptatte av å bygge lokalt, og vil ha fokus på både spillere og trenerkrefter fra lokalmiljøet vårt. Både Kjetil og Sverre brenner for klubben, og kjenner godt til miljøet på Syltøran. Det tror vi også er med på å skape trygge rammer for spillerne på laget, sier Polden.

Han understreker at det ikke ligger noen som helst dramatikk bak at Erling Fiske, som er broren til den nye assistenten Sverre, ikke fortsetter.

– Det handler om at vi så at det kunne bli utfordrende å kombinere hovedtrenerjobb med rollen han har som sportslig leder i Kristiansund BK. Erling har et stort hjerte for Surnadal IL, og har blitt orientert og vært med på råd gjennom hele denne prosessen. Vi holder på med resten av trenerkabalen nå, og Erling kommer garantert til å bidra positivt for surnadalsfotballen i en eller annen kapasitet også framover, sier Polden.

