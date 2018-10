Rindalsseier på Leangen

25. oktober:

Løp 4:

Over distansen 2160 meter vart det ein tredjepremie på kilometertida 1.30.9 til Slettvoll Vilja. Ola Skjølsvoll er eigar medan Jomar Blekkan var kusk.

Madla Elden måtte nøya seg med ein sjuandepremie på kilometertida 1.31.9 i det samme løpet. Per Einar Sørmo stod for kuskinga av Elisabeth Engset og Lars Ole Gravvold sin hest.



29. oktober:

Løp 3:

Stormare braut løpet over distansen 2140 meter, medan Odins Blessa vart diskvalifisert for galopp. Jarle Morten Sørmo kuska den eine, medan Karl Ove Nordtømme kuska den andre. Nils Stokke eig begge hestane.

Løp 4:

Myrviks Amor fekk ein femtepremie på kilometertida 1.28.1 over distansen 2140 meter. Eigar er Einar Mogset og kusk var som vanleg Thomas Mjøen.

Løp 8:

Dette løpet enda med seier for Dag Minn, som er eigd av Stall Løfaldli. Kilometertida over distansen 2160 meter vart 1.35.0. Inge Melby var kusk, og vi gratulerer heile ekvipasjen.

Du kan se løpene på www.rikstoto.no

Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no