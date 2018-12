Rindalsrennet tar i bruk hele den nye løypetraseen

Løypa er svært publikumsvennlig, for denne sløyfa er innom stadion for vending etter 2,6 km. Rennet, som er det 57. i rekken, har klasser for 8 år og oppover.



Norges Skiforbund har innført forbud mot bruk av glidprodukter som inneholder fluor. Forbudet gjelder for klassene 16 år og yngre. Rindalsrennet er det første rennet i Sør-Trøndelag Skikrets som arrangeres med dette forbudet. Bruken av fluor har vært omdiskutert i flere år. Først og fremst pga bruken er helsefarlig for de som preparerer ski, men også kostnad og miljø blir brukt som argumenter. En video vedrørende fluorforbudet ligger på Rindal IL Ski sin facebookside.



Rindalsrennet arrangeres lørdag 22. desember, og arrangøren håper på rundt 300 deltagere.



Invitasjon, løypeprofil, løypekart osv. finner du på Rindal IL sin hjemmeside.





Rindal IL er medlem av Trollheimsporten.



Arkivfoto