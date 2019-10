Rindalsmessa 2019

Vi markerer 10-års jubileum og i tillegg til flere faste utstillere, kan vi også friste med en del nye navn og nylanseringer på årets messe. Marte Helgetun er tilbake og har ei lansering som foreløpig er hemmelig, men som det er knyttet stor spenning til og som trolig vil slå godt an i distriktet vårt.

Britt Grete Moen som står bak Furkunnjmat, er stolt over å kunne lansere si tredje kokebok på messa.

For å gjøre julemiddagen komplett for rindalingen, har museumsvennene bakt over 1000 lutefisklemser. Det vil si at flere har sjansen til å sikre seg uunnværlig tilbehør til julematen.

Grethe Aarnes vil selge diktboka si, og Eli Solvik har flotte fotografier av rindalsnaturen.

Margit Langli Wiik er med for første gang. Hun har blant annet trearbeid som primstaver og skilt med artige dekorer, laget med svipenn.

Salg av lunsjretter, middag, kaffe og kaker under hele helga og det er gratis inngang.

Messa er åpen fra 1000-1700 på lørdag og fra 1200-1700 på søndag.

Arkivfoto