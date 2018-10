Rindalsmessa 2018

Bildet over: Arkivfoto.

Vi er også så heldige at vi har fått med Fiskerfruens hjemmelagde fra Gjølme som tilbyr den kjente klassikeren seilaks, i tillegg til flere varianter av påleggssild. Holum gård fra Meldal stiller med diverse ull- og skinnprodukturer fra gårdens egne sauer og Storkvikne gård kommer med ferske egg, kalvekjøtt og andre lokale matskatter og håndverk. Leif Magne Røen fra Rindal har tatt opp igjen treskjæringarven etter bestefaren og Oddrun Alstad vil selge smykker som er redesigna av gammelt sølvbestikk og mynter. For de som er glad i nisser så kommer både Kirsten Aasen og Rita Meås fra Hoston med sine artige nisser som alle har et unikt og personlig preg.

Det vil bli salg av lunsj, middag, kaffe og kaker under hele helga og det er gratis inngang.

Messa er åpen fra 1000-1700 på lørdag og fra 1200-1700 på søndag.

Rindalsmessa er medlem av Trollheimsporten