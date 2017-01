Rindalsmessa 2017

Vi ønsker å tilby publikum ei messe med et bredt spekter både av kortreist mat og et mangfold av håndverksprodukter, og vi åpner nå for påmelding til årets messe (11. og 12 november).

Med utgangspunkt i antall påmeldte og variasjon i vareutvalg, forbeholder messekomiteen seg retten til å velge ut ønska utstillere både med hensyn til fornying og for å tilby et bredt og variert utvalg. Det vil si at om man melder seg på, er man ikke 100% sikker på å få plass på årets messe, men husk at man får en ny sjanse neste år.

Skriftlig påmelding – så snart som mulig - til Wenche Bergmann på sms 402 92 113 eller epost webe@svorka.net.

(Bildet er fra Rindalsmessa 2016)