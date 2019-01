Rindalslist med ny logo

Rindalslist melder på sine hjemmesider mandag at de starter 2019 med å innføre en ny visuell profil, og at den nye logoen er en konsekvens av eierskiftet, som skjedde for to år siden.

Videre skriver de følgende:

"Med avdelinger i tre land, er det ønskelig å styrke synligheten med en felles visuell profil for alle selskapene, melder Rindalslist på sine hjemmesider.

Konsernet består av estiske Eesti Höövelliist OÜ, norske Rindalslist AS og de svenske selskapene EHL Prolist AB og Prolist Nordic AB, sier daglig leder Hege Gåsvand i Rindalslist AS. ­ Det skjer mye ute i markedene, og eierne våre ønsker å gjøre konsernet mer synlig gjennom en felles visuell profil. Samtidig er det penger å spare på for eksempel emballasje og produktmerking, sier, Gåsvand.

Overgangen vil være gradvis, i sammenheng med behovet for nye opplag og nytt butikkmateriell.

Vi skal fortsatt være det Rindalslist AS som du kjenner

Menneskene, kundekontakten og servicenivået blir som før. Selskapet heter fortsatt Rindalslist AS. Organisasjonsnummer, kontonummer og telefonnummer er som før."

Rindalslist er medlem av Trollheimsporten.