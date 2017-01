Rindalslist blir leietaker i TK-bygget

T-komponentbygget i Rindal har stått tomt i nærmere to år. Rindalslist AS er en av aktørene som eiendomsselskapet har vært i kontakt med gjennom lengre tid, for å få til ny aktivitet i bygget. Som kjent har Rindalslist nylig skiftet eier, men skal fortsatt ha sin administrasjon og hovedlager i Rindal. Bedriften er i sterk vekst, og vil nå ansette 6-8 nye medarbeidere i Rindal.

Daglig leder Jan Romundstad i Rindalslist AS regner med at deler av bedriftens aktivitet vil bli flyttet til TK-bygget innen en måneds tid.

Trollheimsporten kommer tilbake med en mer fyldig reportasje i denne saken.

Bildet over: Styreleder i T-Komponenet Bygg AS Ola T Heggem og daglig leder i Rindalslist AS Jan Romundstad foran T-Komponentbygget