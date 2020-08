Rindalshytter til topps i bedriftscupen

Bildet over: Deltakerne i finalen. F.v. Jostein Helgetun, Magne Gåsvand, Roar Bolme, Lars Moe Løset, Olaf Karlstrøm, Ole Smevoll, Kjell Eriksen og Nils Lennart Røen.



Bedriftscupen er en uhøytidelig konkurranse, med tre personer på hvert lag. Rindalshytter stilte med ett lag, Rindalslist med to lag, Rindals-Tre med to lag og Kjells VVS med ett.

Deltakerne hadde skutt 25 skudd hver den første kvelden, og skjøt 25 skudd den siste kvelden. Poengsummene ble lagt sammen for hvert av lagene, og de tre beste lagene skjøt finale torsdag kveld.



Klare for finaleskyting...



Lars Moe Løset sikter...



... og treffer!



Ole Smevoll

Finalen ble mellom Rindalshytter sitt lag, det ene av Rindalslist sine lag og det ene av Rindals-Tre sine lag. Det var Rindalshytter som fikk flest treff og stakk av med troféet denne gangen.



Enda et blinkskudd, i dobbelt forstand. "Olaf in action" i bedriftscupen 2018. (Foto Jon Ola Romundstad)



Ønsker alle velkommen på lerdueskyting

Rindal JFF minner om at det er lerdueskyting på Stampmyra hver tirsdag og torsdag kveld, fra kl 18 og utover. Dette er åpent for alle. Man trenger altså IKKE å være medlem i jeger- og fiskerforeninga for å prøve seg. De har hagler til utlån, både for damer/junior og menn. Alle ønskes hjertelig velkommen på trening!

Rindal jeger- og fiskerforening er medlem av Trollheimsporten.