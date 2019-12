Kom innom for å låne bøker til romjuldagene!

Det er satt opp kinovisninger i romjula. Gå inn på www.kulturboksen.no for oversikt over disse. Blir også lagt ut oversikt over visningene her på facebooksiden.

Vi ønsker alle vår brukere ei riktig God Jul og velkommen tilbake på nyåret!