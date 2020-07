Rindalsfilm hedret i internasjonal filmkonkurranse

Bildet over: Steven Turner, Kreativ Lobster

One-Reeler Short Film Competition er en internasjonal filmkonkurranse, der det to ganger i året deles ut heder og ære til innsendte kortfilmer som gjør seg bemerket. Festivalen er basert i Los Angeles, og innsendte bidrag kan være maksimalt 12 minutter lange.

Hvert år deltar tusenvis av kortfilmer i konkurransen, og One-Reeler-festivalen beskriver filmene som oppnår utmerkelser som eksepsjonelle.

I juni 2020-utgaven av konkurransen, som omfatter innsendte bidrag fra første halvår i år, fikk Opplev Rindals rindalsbunadfilm en ny utmerkelse - i det som er i full ferd med å bli en imponerende samling.

Filmen, som på engelsk heter "Experience Rindal - Story of the Rindalsbunad", var én av 40 filmer som fikk tildelt "Honorable mention" - hederlig omtale.

Amerikanske "Why are they out there?" og "Honest in thought and deed" vant prisene for henholdsvis Beste film og Beste dokumentar. Tidligere vinnere i One-Reller Short Film Competition har blant annet vunnet eller vært nominerte til priser som blant annet BAFTA, Emmy og Golden Globe.

Se alle kategorivinnerne, samt oversikt over filmene som fikk "Award of Excellence", "Award of Merit", "Honorable mention" og "Special mention" ved å trykke på denne linken.

Dette er ikke første gang rindalsfilmene, laget av Steven Turner i Kreativ Lobster med Inga Dalsegg som utøvende produsent, Stine Sveen Flåtten som fortellerstemme og Trine Sveen Flåtten som skuespiller, høster internasjonal anerkjennelse:

Opplev Rindals storsatsing har nemlig tidligere vunnet både "Award of Excellence" og "Award of Merit" under filmfestivalen Accolade Global Film Competition, samt "Best promotional film - Eco-tourism" under The International Tour Film Festival - "On the East Coast of Europe" i Bulgaria.