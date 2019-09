Rindal har mange nye fjes i spillerstallen i år, deriblant Marit Ustad Hove og Anja Søyseth. Hove kommer fra 3. divisjonsspill i Levanger, mens Søyseth spilte for 2. divisjonslaget til Byåsen Bredde forrige sesong. Det tok bare sekunder før duoen viste seg frem i sesongåpningen mot Melhus søndag kveld.

Playmaker Søyseth viste en enorm spilleforståelse, og var hjernen bak det meste som skjedde fremover på banen. Var hun ikke sist på ballen, så var hun stort sett nest sist. I tillegg jobbet hun godt i forsvar, og var smart i returarbeidet. Meldalingen sørget flere ganger for at lagvenninnen Ustad Hove fikk komme til med venstreslegga. Før pause scoret Marit Ustad Hove åtte av Rindals femten mål.



Anja Søyseth skapte mye trøbbel for jentene på Melhus

Det skal sies at Rindal fikk svært lite motstand i første seriekamp. Melhus rykket ned fra 2. divisjon etter forrige sesong, men alle unntatt tre spillere har forlatt klubben. Før kampen fortalte trenerne til Melhus at laget ikke har trent sammen en eneste gang før søndagens kamp, og at de måtte ringe rundt for å få tak i nok spillere. Det var et usedvanlig svakt 3. divisjonslag som møtte, og de vil trolig måtte kjempe hardt for å beholde plassen i divisjonen.

Møter du uforberedt i Rindalshuset, ber du om trøbbel. Det fikk Melhus smertelig erfare, og Rindalingene gjorde som de ville i 2 x 30 minutter. Svært mange tekniske feil og feilpasninger fra Melhus, ble effektivt utnyttet til å kontre inn mål etter mål. Rindal stoppet ikke før lystavla viste 36 - 18.

Utsad Hove og Søyseth har spilt sammen på Meldals 2. divisjonslag for noen sesonger siden, og er glade for at de nå er tilbake på samme lag.

- Vi koser oss med håndballen, og stortrives i Rindal. Det var helt greit å starte med en slik kamp, smiler Rindals nye håndballyndlinger.

Kampfakta Rindal - Melhus 36 - 18 ( 15 - 8 )

Maren Halgunset

Ane Lyngstad

Mina Halgunset

Gro Anita Bolme 6

Maja Reitan 3

Ane Vasskog 1

Anja Søyseth 5

Stine Løkås

Mona Bolme Nonstad

Elin Landsem 2

Marit Ustad Hove 11

Nelly Skjølsvold 4

Hanna Saksen 2

Tonje Bjørnås 2

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere.

*** Anja Søyseth

** Marit Ustad Hove

* Gro Anita Bolme



Gro Anita Bolme startet med mange bomskudd, men spilte seg stort opp utover kampen