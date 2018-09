Rindals-Cup

3'ER-BANER MED VANT



Nytt av året er at alle kamper for de yngste, som spiller 3 mot 3, går på baner med vant, rller vegger om du vil. Fotballavdelinga (sammen med Småtrolluka) gikk til innkjøp av fore slike baner i vår. En av disse banene ble kjøpt for minnegaven som kom inn i forbindelse med Willy Karlstrøms bortgang.



I tillegg har vi fått lånt en bane av Orkdal IL til søndagens cup, og dermed er det fem slike baner i bruk i årets cup, i tillegg til ordinære baner for 5'er og 7'er-fotball.



Rindal IL Fotball ønsker spillere, foreldre, besteforeldre og alle andre velkommen til en knall dag med mye aktivitet på Trollbanen søndag!



Kampoppsettet kan studeres her





Bildet øverst er fra fjorårets cup. Søndag blir det enda flere fotballglade barn på Trollbanen.

Tekst og foto: Rindal IL