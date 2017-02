Rindals andre tap

Fra avkast sliter Rindal med å fungere som et lag, og hadde mange uheldige stang-ut. Tynset stilte med et sterkt lag, og enkelte spillere presterte godt. Dette gjør at vi til pause står igjen med stillingen 14-17.

Rindal henger stadig litt etter gjennom store deler av kampen, og klarer aldri å hente inn ledelsen. Alt i alt blir stillingen 30-33 til Tynset, noe som utgjør Rindals 2. tap så langt i serien.



Kampfakta:

Maren Halgunset

Malin Bjørnås (6)

Malin Gåsvand Løset (14)

Reidun Kristine Grytbakk

Kamilla Bakk Solligård

Line Indergård

Maren Trønsdal Lund (1)

Gro Anita Bolme (7)

Henny Haugland Gåsvand (1)

Ida Julie Løset (1)

Tove Bolme Holsæter



Følg Rindal ILs damelag på Rindal IL sine nettsider og Rindal IL Handball på facebook.

Se tabellen på www.handball.no

#heiarindal



Foto: Rindal IL