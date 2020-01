Rindals A-lag med tap mot Rennebu

Godkjent prestasjon, spesielt 1.omgang. I og med at dette var første økt på stor bane for vår del, så synes jeg at det er gode tendenser. Litt mer friske bein å sette inn fra benken gjør at de får et overtak mellom 60 og 80.min. Rennebu er et godt lag i divisjonen over, så det er et lag som skal være bedre enn oss, så vi synes at gjennomføringen er god. Målet vårt er at hver enkelt skal bli bedre, så får vi se hvordan det blir. Vi har ambisjoner om å få til en god seseong, men en god tabellplassering kommer automatisk hvis hver enkelt blir bedre, sier Heggem til Trollheimsporten.