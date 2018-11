Rindal trakk det lengste strået i lokalderbyet

Rindal kom best i gang i Surnadal idrettshall, og ledet 2 - 0 før hjemmelaget reduserte. Surnadal ovetok ledelsen på stillingen 5 - 4, hvor Hildegun Henden Dalsegg satte inn ett av sine seks mål. Med fem minutter igjen av første omgang ledet Surnadal ble 3 mål, men en godt opplagt Mona Nonstad Bolme satte inn to kjappe mål og sørget for at Rindal bare lå ett mål bak ved pause.

Rindal startet friskt etter hvilen og scoret fire mål før Surnadal våknet. Hjemmelaget hadde voldsomt mange tekniske feil gjennom kampen, noe kjappe rindalinger utnyttet til sin fordel.16 minutter ut i omgangen ledet Rindal med tre mål på stillingen 15 - 18. Det skulle likevel bli spenning til siste slutt. I det 22. spilleminutt utlignet Surnadals beste spiller, Hanne Moen Fiske, til 20 - 20. Dette var likevel Rindals kveld. Mens Surnadal ikke klarte å sette ballen i mål flere ganger, scoret Rindal to de siste fem minuttene. Dermed kunne Rindal juble for seier og 2 velfortjente poeng.

Rindal 2 tar nå juleferie, mens Surnadal 2 skal spille hele 5 kamper til før jul. Neste kamp er førstkommende torsdag. Da er det klart for nytt lokaloppgjør når Sunndal kommer på besøk.

Kampfakta Surnadal 2 - Rindal 2 20 - 22 (11 - 10)



Surnadal:

Ane Lyngstad

Emilie Moholdt

Marlene Myrlund 4

Tonje Kvendbø 3

Connie Moen

Line Indergård

Hildegunn Henden Dalsegg 6

Marit Ingeborg Bævre

Mari Vattøy 2

Gunn Marit Stenberg

Oddrun Husby

Hanne Moen Fiske 5

Rindal:

Jorunn Kvande

Eirin Mogset

Marit Mogset

Marina Reitan

Mona N. Bolme 7

Mette S. Aasen 1

Arnhild Bergheim

Elin Landsem 4

Beate Halsetrønning 6

Ida Svinsås 2

Gro Anita Midtlyng 2



Bakerst fra venstre: Oddrun Husby, Line Indergård, Marlene Myrlund, Connie Moen, Tonje Fuglås Kvendbø, Gunn Marit Heggset Stenberg og Hildegunn Henden Dalsegg.

Foran fra venstre: Hanne Moen Fiske, Ane Lyngstad, Marit Ingeborg Bævre og Emilie Moholdt.



Bakerst fra venstre: Eirin Mogset, Jorunn Merete Kvande, Marit Mogset, Beate Halsetrønning, Elin Landsem og Marina Reitan.

Foran fra venstre: Mette S. Aasen, Gro Anita Midtlyng, Arnhild Bergheim, Ida Svinsås og Mona N. Bolme