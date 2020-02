Rindal tilbake på vinnersporet

Etter hjemmekampen mot Byåsen Bredde 2 forrige helg uttalte trener Anders Moe Sæter at laget var nede i en dyp dal etter fem strake tap. Det knyttet seg derfor spenning til om Rindal hadde fått tilbake energien og spillegleden som laget er kjent for.

Rindal fremstod som et helt annet lag fra første sekund, og hadde godt tak på gjestene fra Trondheim. Rindal ledet de første tjue minuttene av kampen, men en dårlig avsluning på førsteomgangen gjorde at NTNUI kunne gå til pause med en ledelse på tre mål på stillingen 11 - 14.

NTNUI kom best i gang etter hvilen, og ledet 16 - 12 tre minutter ut i omgangen. Rindalingene hadde bestemt seg for å gi alt i denne kampen, og de siste 25 minuttene av omgangen var strålende av hjemmelaget. Begge lag leverte godt forsvarsspill, og det smalt godt i duellene. Særlig skal superveteran Mona Bolme Nonstad (40) ha skryt for jobben hun la ned i forsvarsarbeidet sitt.

I angrep var nok en gang playmaker Anja Søyseth i en klasse for seg, og ble kampens toppscorer med 7 mål. Hanna Saksen spilte også en god kamp for Rindal, og det samme gjorde Marit Ustad Hove som banket inn 5 mål med venstreslegga, og er nå den spilleren med nest flest mål i hele avdelingen. Malin Bjørnås har et trøblete kne og ble spart før pause, men utmerket seg veldig positivt i andreomgangen med tre viktige scoringer. Keeper Maren Halgunset spilte seg stort opp etter pause. I førsteomgangen hadde hun knapt en redning, men vartet opp med flere gode prestasjoner mot slutten av kampen.



Marit Ustad Hove er en konstant trussel på mål

Rindal gikk fra å ligge under 12 - 16, til å utligne til 16 - 16 fire minutter senere. NTNUI hang med til det stod 17 - 18, men så sa hvit-trøyene takk for laget og rykket i fra. Malin Bjørnås, Ane Vasskog, Marit Ustad Hove, Mona Bolme Nonstad og Hanna Saksen scoret til sammen fem ganger før gjestene reduserte. Selv om NTNUI reduserte til 26 - 24 to minutter før slutt, var det likevel ikke tvil om hvem som skulle stikke av med seieren i denne kampen. Rindal kunne til slutt juble for seier for første gang siden 25. november. Det gjorde banens beste, Anja Søyseth, utrolig fornøyd og lettet.

- Vi har brukt mye tid på å prate sammen den siste uken. Både spillergruppa alene, og sammen med trenerteamet. Vi hadde et sterkt ønske om å snu den dårlige trenden, få tilbake tenningsnivået og troen på oss selv. Vi ville gi alt i kampen mot NTNUI, hvor vi følte vi ikke hadde noe å tape. Vi beviste at vi har lyktes med å finne tilbake flyten og gleden, og det fikk NTNUI svi for i dag, sier Søyseth.

Søndag tar Rindal turen til Levanger. Det kan fort ende med 2 nye poeng.

- Spiller vi slik som i dag, så har jeg tro på at det blir seier mot Levanger 2. Vi lover å gi alt, smiler en glad Anja Søyseth.

Etter 15 spilte kamper ligger Rindal på 5. plass på tabellen med 16 poeng - to poeng bak Byåsen Bredde 2.



Trener Anders Moe Sæter kunne juble sammen med Anja Søyseth og Mona Bolme Nonstad

Kampfakta Rindal - NTNUI 27 - 26 ( 11 - 14 )

Maren Halgunset

Vanja Mossefinn

Malin Bjørnås 3

Maja Reitan 2

Ane Vasskog 3

Anja Søyseth 7

Mona Bolme Nonstad 1

Marit Ustad Hove 5

Hanna Saksen 4

Tonje Bjørnås 2

Mina Halgunset

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere.

*** Anja Søyseth

** Hanna Saksen

* Mona Bolme Nonstad