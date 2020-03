Rindal-Tid til å leve også i koronamodus

Det var mange som benytta et lite solglimt til å lufte seg, men med behørig avstand til hverandre. Nå er det helg og mange skulle gjerne har dratt på hytta si, både her i Rindal og i resten av landet. Tenkte tanken, at her i Rindal kan vi jo leke at vi er på hytta, selv om vi er hjemme. De fleste av oss kan ta på oss skia rett utafor ytterdøra vår og har stor plass å boltre oss på. Det føles betryggende i disse tider, da mange blir tvunget til å være innendørs.

Siden jeg bor med utsikt til gangveien, registrer jeg at sentrumsbøggen stadig er ute og lufter seg. Helst alene eller parvis, og med litt mer avstand til hverandre enn før, når man slår av en prat med andre som er ute og lufter seg. Man setter ekstra pris på muligheten til å få frisk luft når man ser reportasjer fra lenger sør i Europa, der du må har gyldig grunn for å gå ut.

Rindal Jeger- og fiskerforening melder at om noen har lyst til å fiske på Tjønna- isen i lørdag 21. mars, vil en representant være der for å borre hull til deg. Han er der fra klokken 12.00, et hull koster 100,- og det vippses til Rindal jeger – og fiskeforening.

Familien Meland koste seg på Igjtjønna i vårsola. Maren Hol Moholdt var på skitur i lysløypa og kunne fortelle at hun og mannen bodde i hver sin etasje, fordi mannen var i 14 dagers karantene, etter å ha vært i Russland for å se sønnen Lars delta på EM i ski-orientering.

Bare Rindal Helsetun har en "normal" oppfylt parkeringsplass nå.

På Bunnpris Rindal tok de kontakt med den lokale rørleggeren, Rindal Rørservice, siden lageret av antibac nærmet seg slutten. Nå har de en løsning som gjør at kundene får vasket hendene med såpe og vann både før og etter handlerunden.

I disse tider ser vi hvem som virkelig har de viktige jobbene... Ingen nevnt, ingen glemt. For min egen del så har jeg kanskje byttet til feil bransjer? Tidligere var jeg kassadame/kjøpmann. Nå er jeg freelance journalist for Trollheimsporten og satser i tillegg i turistnæringa med nyinnkjøpt hus for utleie.

Måneden mars oppfører seg som normalt; regn, sludd, snø med blå himmel og sol innimellom skurene.

Rindal Kirke, ett av favorittmotiva til fotografen, som også har en forkjærlighet for speilbildemotiv.

Pr 20. mars er det forsatt ikke påvist koronasmitte i Rindal. Flagget på halv stang viser bare at livet og døden krever sitt, uavhengig av unntakstilstand eller ikke.

Ingressbilde: Dette bildet er tatt i Langlimarka forrige lørdag da fotografen var med Ada Hyldbakk Solvik, snart 5 år, på skitur.

Tekst og foto: Eli Solvik