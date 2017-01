Rindal Sparebanks ski-cup 2017

Det legges også i 2017 opp til felles arrangement for hele bygda, med aktivitet ved Igltjønna, Skogsletta og Tørsåslåa.



Vi presiserer at hovedformålet med Rindal Sparebank Ski-cup er å leke seg på ski, og at Ski-cupen i så måte er skiavdelingen sitt bidrag til klubbens barneidrett.



Det stilles ingen krav til utstyr for å delta, men hvis noen trenger hjelp til å skaffe utstyr eller lignende vil skiavdelingen være behjelpelig med å skaffe dette. «Bort fra skjerm – ut å reinn»

I Rindal Sparebank Ski-cup 2017 inngår følgende arrangement:



- Skileik og Skicross (her er det snakk om å “reinn se på ski”!)

o Arrangeres ved nye Igljønna skistadion med ulike aktivietet, hopp-slalom-stafettkulekjøring…

o Tørsåslødag med skileik

o Skicross arrangeres (uten tidtaking) ved nye Igltjønna skistadion. Her legges det opp til en hinderløype på ski. I tillegg blir det aktivitetsposter for «vanlig» skileik



- Poengrenn og Rindalsmesterskap

o Det blir arrangert seks poengrenn, herunder Rindalsmesterskap; tre renn i fristil (nye Igltjønna skistadion) og tre renn i klassisk stil (Skogsletta) – i 2017 arrangeres Rindalsmesterskapet i klassisk stil ved Skogsletta med premieutdeling i Skogsletta Grendahus etter rennet. Her tas det tid på alle i skolealder (ingen rangert resultatliste under 11 år), mens de under skolealder registreres som deltatt uten tid



Totalt gir dette 13 arrangement som kvalifiserer til ett oppmøte.



- Premiering:

o Gullmedalje: minst 10 oppmøter

o Sølvmedalje: minst 5 oppmøter

o Bronse: 1-4 oppmøter



Premieutdeling for antall oppmøter vil tradisjonen tro skje på basaren i Rindalshuset etter sesongen. På Rindalsmesterskapet blir det kåret Rindalsmester i klasser 11 år og eldre.



Før første poengrenn vil det bli utdelt startnummer som ungene bruker hele sesongen, og det skal brukes på alle poengrenn gjennom sesongen. Det deles naturligvis også ut startnummer på de påfølgende poengrenn for de som ikke deltar første gang.





08.02.17: Rindal Langrennscross – 12.03.17: Rindølrennet – 09.04.17: Nordmarkløpet



Skitrening tirsdager 18:00: Legg forøvrig merke til at det på tirsdager er “vanlig” skitrening med oppmøte nye Igltjønna skistadion klokken 18:00. Her er det også mye lek, men vi prøver i tillegg å gi ungene litt teknikkinstruksjon mens de er i «motorisk gullalder». Følg med på Rindal IL Ski sine Facebook-sider for stilart, endringer kan skje samme dag pga vær- og føreforhold.



Smøretips – smørehjelp: For tirsdager med klassisktrening tilbyr vi smørehjelp, møt opp kl 17:30 og henvend dere til trenerne/smørehjelpa hvis dere trenger hjelp med smurning. Ca kl 17:00 vil «dagens smøretips» dukke opp på facebook-sidene til Rindal IL, ski.