Rindal Sparebank melder:

Rindal Sparebank holder stengt fra mandag 16. mars.

Fra og med mandag 16. mars holder Rindal Sparebank stengt. Dette gjelder kontorene både i Rindal og i Trondheim. Vi forholder oss til anbefalte restriksjoner fra myndighetene, og gjør derfor dette tiltaket som et bidrag for å begrense smittespredning.

Vi har normal bemanning og er tilgjengelig, og oppfordrer våre kunder til å ta kontakt med oss på telefon, mail eller via meldinger i mobilbank eller nettbank. Det meste kan løses over telefon eller i digitale kanaler.

Fysiske møter kan avholdes hvis det er helt nødvendig, men dette må avtales på forhånd via telefon 71 66 40 00, eller ved å kontakte din kunderådgiver i banken. Vi kan også avholde møter via videokonferanse/skype. Dette er et godt alternativ til et møte i banken.

Ellers vil vi oppfordre både privatkunder og bedriftskunder som får problemer med å betjene sine lån, som får utfordringer med likviditeten eller andre bankrelaterte problem som følge av denne situasjonen om å kontakte oss. Vi er tilstede i lokalsamfunnet, og vil strekke oss langt for å hjelpe våre kunder.

Bankens kundesenter vil ha noe redusert betjeningstid i tiden framover, 8-16 på hverdager, og 9-17 på lørdager og søndager

Oppdatert informasjon vil finnes på vår hjemmeside, www.rindalsbanken.no og på bankens facebookside.

Rindal 15. mars 2020

Magne Bjørnstad

Banksjef