Rindal Sparebank delte ut 400 000 kroner til lokale formål

Ingressbilde: Rørvatnet vel fikk tirsdag 25 000 kroner i gave fra Rindal Sparebank i forbindelse med at de ønsker å bygge opp igjen tårnet og glasskuppelen på luftvakthytta på Garbergsfjellet. Høttrindaling Per Kvalvik la tidligere i år ut dette skisseforslaget på Instagram med #trollheimsporten.



– Vi bidrar på mange ulike områder, og er stort sett positive når vi får forespørsler. Vi har gitt betydelige bidrag over flere år, og vært med både på anlegg, idrett, kultur, foreningsliv og andre allmennyttige formål. Tanken er at vi skal bidra til at det skal være noe å ta seg til ute i distriktet.

Det sier banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank, etter å ha delt ut rundt 400 000 kroner til årets 30 gavemottakere.

Tirsdag var det nemlig klart for Rindal Sparebanks årlige gavetildeling. På grunn av den pågående koronasituasjonen, ble det denne gangen ikke gjennomført noen formell utdeling i møterommet til banken.

I stedet foretok banksjefen utdeling av årets største gaver via videokonferanse. Der var Rindal IL, Rindal vel, Rindal Jeger- og Fiskerforening, Rørvatnet vel og Trollheimsporten representerte.



– Viktig del av virksomheten

– Gaveutdelinga til allmennyttige formål er en viktig del av sparebanken sin virksomhet. Når vi deler ut disse gavene, er det avkastning av den solide egenkapitalen vi har bygget oss opp gjennom de snart 150 årene vi har drevet, sier Bjørnstad.

Han peker at gavemidlene spiller en viktig rolle også fordi de gjerne bidrar til å utløse andre midler og støtteordninger.

Bjørnstad nevner elementer som fri adgang, folkehelse og primært tilhold i Rindal som viktige når gavene skal deles ut.

Rindal Sparebank har tidligere bidratt med gaver som blant annet 2,5 millioner kroner til Rindalshallen, 500 000 kroner til ny tråkkemaskin, 500 000 kroner til skianlegget ved Tjønna, 900 000 kroner til bru over Surna og 100 000 til Opplev Rindals filmprosjekt i fjor.

– Hvis alle bidrar litt er det utrolig hva man kan få til, sier Bjørnstad.

I tillegg til de 400 000 kronene som tirsdag ble delt ut til 30 lokale gavemottakere, hadde Rindal Sparebank lokale sponsoravtaler verdt rundt 300 000 kroner i fjor.



50 000 til brygge og stupebrett

Først ut i gaveutdelinga var Rindal IL, Rørvatnet vel og Rindal Jeger- og Fiskerforening, som alle fikk 25 000 kroner hver.

Rindal IL fikk gaven i forbindelse med et prosjekt som går på skilt og informasjonstavler til etablerte turmål, med stedsnavn og avstandsmerking.

– Turstiene og Fjelltrimmen er tilbud veldig mange benytter seg av hvert år, og dette prosjektet er noe både rindalinger og hyttefolk vil sette stor pris på, sier banksjef Bjørnstad.

Rørvatnet vel får gave i forbindelse med gjenoppbygging av utkikkstårn på luftvakthytta på Garbergsfjellet, som nå er en hytte for allmennheten.

Rindal Jeger- og Fiskerforening bygde for noen år siden et flott anlegg for leirdueskyting, og får nå gave til opprusting av elgbanen på Stampmyra, blant annet med ny elektronikk og ny standplass, slik at banen blir godkjent til stevner.

Rindal vel har planer om å bygge ny brygge og stupebrett ved Tjønna, tilpasset mange ulike brukergrupper. Velforeninga har rustet opp området rundt Tjønna over en 20-års-periode, og Rindal Sparebank har også tidligere vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Prosjektet med brygge og stupebrett fikk innvilget 50 000 i gave fra Rindal Sparebank tirsdag.



Jon Ola Romundstad (t.v.) og Lars Heggem i aksjon på Stampmyra, der Rindal Jeger- og Fiskerforening nå skal ruste opp elgbanen (Arkivfoto).



Rindal vel skal lage ny brygge og nytt stupebrett ved Tjønna (Arkivfoto), og fikk 50 000 i gave fra Rindal Sparebank.



Stor gave til Trollheimsporten

Trollheimsporten, som fyller 20 år 15. november 2020, er i gang med planleggingen av «Nye Trollheimsporten.no». Det innebærer ny webside og publiseringsløsning, som etter planen skal være på plass i løpet av året.

Banksjef Bjørnstad annonserte tirsdag at Trollheimsporten mottar 100 000 kroner i jubileumsgave i forbindelse med investeringen.

– Banken var i sin tid initiativtaker til Trollheimsporten, med god hjelp fra mange aktører i Rindal. «Porten» har nå utviklet seg til å være en viktig nyhets- og informasjonsformidler både i Rindal og Surnadal - og hadde hele 6,5 millioner sidevisninger i fjor, sier Bjørnstad.

Hovedredaktør i Trollheimsporten, Øystein Hjelle Bondhus, er - i likhet med de andre gavemottakerne som deltok på videokonferansen - jublende glad for gaven fra Rindal Sparebank.

– Denne gaven betyr rett og slett svært mye for oss. Trollheimsporten har som mål å være en rask og god kilde til interessante saker og nyttig informasjon fra Rindal og Surnadal - helt gratis for leserne våre, sier Trollheimsporten-redaktøren, og legger til:

– Å få på plass en ny webside og ny publiseringsløsning vil løfte Trollheimsporten voldsomt, både for medlemmene våre, leserne våre og oss i redaksjonen. Derfor er vi utrolig takknemlige for gaven fra Rindal Sparebank.



Sigrid Skjølsvold (t.v.) og Øystein Hjelle Bondhus ved Trollheimsportens stand under Den store hyttedagen i oktober 2019. Trollheimsporten fikk tirsdag 100 000 kroner i jubileumsgave fra Rindal Sparebank, øremerket et pågående utviklingsprosjekt som skal gi ny webside og publiseringsløsning i anledning "Porten" sitt 20-års-jubileum i 2020.



